為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投縣公共運輸市占率全國墊底 議員沈夙崢提案促改善

    2025/10/12 08:57 記者張協昇／南投報導
    南投縣在全國運具次數之公共運輸市占率墊底，議員促檢討改善。（記者張協昇攝）

    南投縣在全國運具次數之公共運輸市占率墊底，議員促檢討改善。（記者張協昇攝）

    交通部統計去年全國運具次數之公共運輸市占率，南投縣以3.3%墊底，彰化縣3.4%倒數第二；南投縣議員沈夙崢在議會提案，要求縣府檢討縣內公共運輸規劃情形，提出具體方案增加公共運輸網絡覆蓋率，提升縣民眾搭乘公車意願。

    南投縣是全國唯一不靠海縣市，不但沒有港口、機場、台鐵與高鐵，公路運輸也不發達，交通不便問題常令民眾詬病。根據交通部針對2024年民眾日常使用運具狀況調查報告顯示，在運具次數之公共運輸市占率項目，全國平均值為15.2%，即民眾使用各種運具每百次中，約有15.2次為公共運輸，以北市38.3%最高，最後三名依序則為雲林縣3.8%、彰化縣3.4%及南投縣3.3%。

    沈夙崢表示，南投公路客運班車次數少，民眾搭乘意願低，造成公共運輸不便惡性循環，縣府應檢討縣內公共運輸規劃情形，設法提升縣民搭乘公車的誘因。

    縣府表示，南投縣幅員遼闊又多山，公車不易到達，民眾出入大都以機車或自用車代步，搭乘公車人數少，業者經營路線須考慮營運成本，公路運輸系統確實不普及。但近幾年來縣府積極透過建置9人座幸福巴士，彌補偏鄉客運之不足，全縣已有7個鄉鎮設有幸福巴士，以去年9月在竹山、名間、鹿谷啟動的幸福巴士，截至今年6月已服務約4.7萬人次，改善偏鄉長輩、學生和日常民眾交通問題，預計明年全縣十三鄉鎮市都會建置幸福巴士。

    南投客運班次不足，學子外地求學相當不便。（資料照，記者張協昇攝）

    南投客運班次不足，學子外地求學相當不便。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣政府近幾年積極建置幸福巴士，彌補偏鄉客運之不足。（資料照）

    南投縣政府近幾年積極建置幸福巴士，彌補偏鄉客運之不足。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播