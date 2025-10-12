南投縣公共運輸市占率全國墊底 議員沈夙崢提案促改善

南投縣在全國運具次數之公共運輸市占率墊底，議員促檢討改善。（記者張協昇攝）

交通部統計去年全國運具次數之公共運輸市占率，南投縣以3.3%墊底，彰化縣3.4%倒數第二；南投縣議員沈夙崢在議會提案，要求縣府檢討縣內公共運輸規劃情形，提出具體方案增加公共運輸網絡覆蓋率，提升縣民眾搭乘公車意願。

南投縣是全國唯一不靠海縣市，不但沒有港口、機場、台鐵與高鐵，公路運輸也不發達，交通不便問題常令民眾詬病。根據交通部針對2024年民眾日常使用運具狀況調查報告顯示，在運具次數之公共運輸市占率項目，全國平均值為15.2%，即民眾使用各種運具每百次中，約有15.2次為公共運輸，以北市38.3%最高，最後三名依序則為雲林縣3.8%、彰化縣3.4%及南投縣3.3%。

沈夙崢表示，南投公路客運班車次數少，民眾搭乘意願低，造成公共運輸不便惡性循環，縣府應檢討縣內公共運輸規劃情形，設法提升縣民搭乘公車的誘因。

縣府表示，南投縣幅員遼闊又多山，公車不易到達，民眾出入大都以機車或自用車代步，搭乘公車人數少，業者經營路線須考慮營運成本，公路運輸系統確實不普及。但近幾年來縣府積極透過建置9人座幸福巴士，彌補偏鄉客運之不足，全縣已有7個鄉鎮設有幸福巴士，以去年9月在竹山、名間、鹿谷啟動的幸福巴士，截至今年6月已服務約4.7萬人次，改善偏鄉長輩、學生和日常民眾交通問題，預計明年全縣十三鄉鎮市都會建置幸福巴士。

南投客運班次不足，學子外地求學相當不便。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣政府近幾年積極建置幸福巴士，彌補偏鄉客運之不足。（資料照）

