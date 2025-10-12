「先喝道」爆糾紛！加盟主控手搖飲食材出包 食藥署已接獲3檢舉案

投訴人林先生加盟「古典玫瑰園」旗下的手搖飲品牌「先喝道」，他稱6月起陸續發現部分食材出問題而提解約。（投訴人提供）

投資加盟「古典玫瑰園」旗下的手搖飲品牌「先喝道」的林先生2年前於新北市鶯歌區經營建國店，他向本報投訴說，今年6月起陸續發現總部統一供貨的部分食材出問題，包括茶葉有蟑螂、珍珠發霉、牛奶出現顆粒物及臭酸等，因不滿食安管控不佳，7月向總部提解約，卻被要求賠償50萬元違約金。食藥署證實，6月起已接獲3件有關「古典玫瑰園/先喝道」的檢舉案，移請產品源頭縣市衛生局續辦。

對此，「先喝道」總部在9月28日委託律師團發布聲明，反駁林先生所說的爭議與食安無關，而是想規避契約責任、另創品牌營利；「先喝道」總部強調，非常重視食品衛生與品質控管，供應的物料皆有完整溯源機制與第三方檢驗合格證明，林先生片面宣稱部分食材不潔，不排除是林先生自己未妥善保存導致。

林先生反擊說，總部所言都是不實指控，食材有問題，難道總部不用負責？他已收到總部的存證信函，一切循法律途徑解決。他表示，總部統一供貨的茶葉，今年6月發現其中1包有蟑螂，總部僅要求他拍照回傳，銷毀這1包而已；6月煮珍珠時發現酸臭、發霉，總部回覆他「因澱粉關係，有酸味是正常的」，因有其他加盟店也反映相同問題，總部遲至7月才回收處理。

林先生指控說，「先喝道」的食安問題並非個案，全國至少有5家加盟主受害，9月已向衛服部食藥署檢舉。

對於林先生的投訴，先喝道營運單位張姓副理受訪說，有關林某指控的食安疑慮，總部非常重視，立刻處理並檢驗，少數加盟主爆料的原物料異常部分皆無問題；至於林先生的違約事項，已委請律師處理並進入司法程序。

另外，衛生福利部食藥署針對此案回覆表示，食藥署從今年6月起共接獲3件有關「古典玫瑰園/先喝道」的檢舉案，2件加盟店在桃園市、1件在新北市，已通知台中市政府食品藥物安全處併案處理，台中市食安處到「古典玫瑰園」位於西屯區的登記地址稽查，現場是辦公室，沒有民眾檢舉的產品品項庫存，有關檢舉人反映的鮮奶、珍珠等食材，已移請該產品源頭的縣市衛生局續辦。

投訴人林先生稱6月起發現先喝道提供的茶葉食材有蟑螂。（投訴人提供）

投訴人林先生稱6月起發現先喝道提供的珍珠食材出現發霉情形。（投訴人提供）

先喝道加盟主討論珍珠食材狀況。（投訴人提供）

投訴人林先生9月底在店外貼出結束營業公告。（投訴人提供）

