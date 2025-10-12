為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    研發唐氏症童新輔具 陳儀庭設計首奪英國前瞻設計鑽石獎

    2025/10/12 08:29 記者黃旭磊／台中報導
    「BALABIBOP」輔具（左）以音樂節奏協助孩童復健，獲選世界前瞻設計獎（WFDA）鑽石獎。（東海大學提供）

    「BALABIBOP」輔具（左）以音樂節奏協助孩童復健，獲選世界前瞻設計獎（WFDA）鑽石獎。（東海大學提供）

    台灣設計再創國際榮耀，世界前瞻設計獎（World Front Design Award，簡稱 WFDA）為英國環球藝術集團（Global Arts Group）主辦的國際線上設計賽，東海大學工業設計學系系友陳儀庭設計輔具協助唐氏症孩童復健，勇奪鑽石獎，成為台灣首件以醫療作品拿下鑽石獎創作。

    世界前瞻設計獎公布夏季鑽石獎作品，陳儀庭設計「BALABIBOP」輔具，在全球數十件參賽作品獲國際評審肯定，拿下最高榮譽鑽石獎 （Diamond Prize），東海大學今天表示，設計透過專業訪談、跨界合作與反覆實驗，融入音樂節奏互動設計，成為唐氏症孩童陪伴力量。

    WFDA得獎評論指出，BALABIBOP展現設計結合專業關懷精神，為特定族群創造新機會，在設計表現尤其突出，與傳統單調復健練習相比，BALABIBOP提升參與度與專注力，也帶給孩童更多學習動機。

    輔具設計過程中，指導老師張俊元協助陳儀庭，多次訪談並觀察唐氏症孩童日常行動，吸收專家建議及學童、家屬需求，也經適健復健科診所張旭鎧醫師、高雄市唐氏症歡喜協會協助，了解臨床復健需求及治療方式。

    陳儀庭表示，BALABIBOP協助唐氏症兒童，克服肌肉張力不足及手部協調困難，輔具以音樂為媒介，結合遊戲與互動回饋，讓孩童在愉悅體驗中訓練手部控制力，提升參與度與學習動機。

