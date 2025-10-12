為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄鳳山Lalaport主結構將完工 預計明年第三季開幕

    2025/10/12 08:18 記者葛祐豪／高雄報導
    鳳山三井LaLaport的自由路正門。（圖擷自高雄好過日臉書）

    鳳山三井LaLaport的自由路正門。（圖擷自高雄好過日臉書）

    高雄民眾期待的鳳山三井LaLaport樓高7層，目前主結構已興建到地上6樓，預計於明年（2026）年第三季開幕，未來將成為漢神兩館、夢時代以外最強的挑戰者。

    位於衛武營國家藝文中心對面的鳳山三井LaLaport緊鄰捷運橘線鳳山西站，未來捷運黃線也將經過，預計興建地面樓高7層、地下2層，總面積約6萬2000坪，店舖面積約2萬1000坪，完工後將超過5萬8000坪的義大世界Mall、4萬8000坪的SKM Park，在漢神凹子底完成前，暫居高雄第二大購物中心，將引進超過270個日系與國內外品牌。

    鳳山三井LaLaport 於2023年6月底動土後，目前RC結構已興建到地上6樓，主結構體即將完成，已準備進行外牆和內部裝修，預計於明年（2026）年第三季開幕，將是繼台中、台北後，台灣第三座LaLaport。

    臉書粉專「高雄好過日」指出，由於東高雄目前沒有任何有規模的商場，擁有面積大、全客群、停車空間多、正日系等優勢的Lalaport，影響將十分顯著，等於直接攔截了鳳山以東往市中心的客群，成為漢神兩館、夢時代以外最強的挑戰者。但這樣的量體對於狹小的自由路、議會路，及正要興建捷運的國泰路，都是相當大負擔，未來業者與市府須記取義享天地的前車之鑒，預作交管及將人流引導到捷運系統，研議中的黃線聯通道也務必要進行。

    「高雄好過日」認為，Lalaport瀕臨城下，也勢必衝擊鳳山的街邊零售與小型商場；區位尷尬的台鐵空中鳳城四度流標，近期鳳山的商業開發案，都必須思考如何和Lalaport做出市場區隔。

    鳳山三井LaLaport未來將成為漢神兩館、夢時代以外最強的挑戰者。（圖擷自高雄好過日臉書）

    鳳山三井LaLaport未來將成為漢神兩館、夢時代以外最強的挑戰者。（圖擷自高雄好過日臉書）

