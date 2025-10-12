馬祖「鐵板燒塔節」登場 有傳統有創新

馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」於昨天（11日）晚間在南竿鄉仁愛村（舊名鐵板）熱鬧登場。（圖為連江縣政府提供）

馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」於昨天（11日）晚間在南竿鄉仁愛村（舊名鐵板）熱鬧登場。連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江到場，與鄉親及遊客共同參與這場融合傳統與創新的文化盛宴。

王忠銘表示，燒塔節是馬祖最具代表性的傳統節慶，象徵除穢納福、迎接平安，每年在金板境天后宮前，透過點塔、祈願、舞蹈、表演，傳遞馬祖特有的文化底蘊與社區凝聚力，更展現了鐵板社區守護傳統、勇於創新的精神；他要感謝全體社區居民的共同努力與協助，鐵板燒塔節才能年年延續、越辦越精彩，讓珍貴的文化遺產繼續在馬祖發光發熱。

請繼續往下閱讀...

下午時分，民眾與遊客紛紛體驗「扭白丸」製作活動，從磨米、捏丸、煮甜湯到品嚐成品，人人都能親手感受傳統美食的溫度；今年首度舉辦的「白丸廚藝比賽」將傳統口味翻轉成紅豆、銀耳、鹹味等各種口味，讓人品味馬祖新風味。 最受矚目的創意踩街競賽熱鬧登場，鐵板老街擠滿人潮，各支隊伍精心設計表演主題與服裝，融合歌舞、鼓板、民俗意象，也讓駐足觀賞的觀眾掌聲不斷。

晚間活動轉至鐵板沙灘，首先登場的是在地「鼓板」與外來「北管」團隊交流演出，傳統與現代交織出濃厚的節慶氛圍，緊接著進行「燒塔儀式」，民眾將親手寫下的除穢卡投入熊熊火焰中焚燒，象徵驅走厄運、迎來平安新歲，伴隨樂舞與歡笑聲，村民與遊客齊跳「瓦塔舞」，現場氣氛達到高潮。

今年更結合「馬祖國際藝術島」計畫，推出環境劇場《走海》，以「小島上的她們，與那條鋪在海上的道路」為主題，透過長者口述的漁撈記憶與女性視角，重新詮釋島嶼與大海的情感連結。

馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」於昨天（11日）晚間在南竿鄉仁愛村（舊名鐵板）熱鬧登場；圖為昨天下午的創意踩街活動，馬祖幼童踩街演出，家長搶著用手機紀錄動人時刻。（圖為連江縣政府提供）

馬祖秋慶盛典「鐵板燒塔節」於昨天（11日）晚間在南竿鄉仁愛村（舊名鐵板）熱鬧登場。圖為扭白丸活動，不少遊客在馬祖婦女帶領下體驗，圖左的連江縣長王忠銘也親自下場體驗。（圖為連江縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法