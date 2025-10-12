10/12各報重點新聞一覽

美國總統川普反擊中國擴大對稀土出口管制，10日宣布自11月1日起對中國額外課徵100％關稅，及對「所有關鍵軟體」實施出口管制。（美聯社資料照）

反擊中國擴大稀土出口管制 川普：11月起對中加100％關稅

美國總統川普十日宣布，自十一月一日起，將對中國額外課徵一〇〇％關稅，以及對「所有關鍵軟體」實施出口管制，以反擊中國突然擴大對稀土出口管制。

趙少康正告中國：勿介入國民黨主席選舉 中國官方不制止假消息影片 就是介選

支持國民黨主席候選人郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康昨召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會，痛批這次國民黨主席選舉，網路出現大量來自中國很惡劣、低級的假消息影片，他向中國喊話「台灣自己的事情，不要來干涉、影響」，呼籲中國官方要出面制止，「否則就是縱容、介入」，也認為台灣的國安單位也應該查明是誰在背後搞這些事，所有的國民黨主席候選人都應該出面公開譴責。

毒駕奪命 2天2起 男逆向撞死單車騎士 趁就醫尿遁

本月九日凌晨台中才發生男子毒駕撞進茶葉行害死老婦人案，一天後的新北市，又發生毒駕奪命事件！五十四歲毒蟲李文敏前天下午開車行經新北市八里區，逆向衝撞停放路邊的三輛汽機車，再撞上騎單車的鄭姓男子，鄭男傷重不治，李男受傷送醫後，竟趁機尿遁，新北市蘆洲警分局緊急聲請拘票，一路追至台北市北投區一處公園，將李男逮回；警方在他身上及肇事車內起獲K他命、毒咖啡包等毒品，昨依過失致死、公共危險、肇事逃逸、毒品等罪移送士林地檢署偵辦。

川普反擊陸稀土出口管制 擬對陸加徵100%關稅

中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵蓋所有產品，川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵一○○％關稅。

國道客運運量大減 全台廣設轉運中心憂成「蚊子中心」

國道客運運量衰退，運輸班次、乘客人數雙雙下滑，但各地仍廣設轉運中心。客運業去年起為節省成本，紛紛退出台北轉運站二樓的黃金月台，往租金較便宜的四樓擠；台中市規畫四大轉運中心，已啟用的豐原轉運中心陷招商不順困境，明年陸續完工大台中、水湳轉運中心，議員質疑恐淪為「蚊子」中心，呼籲市府及早因應。

大辯論最終場 兩岸問題大交鋒

旺旺中時媒體集團11日舉辦國民黨主席大辯論最終場，候選人鄭麗文、羅智強、郝龍斌、張亞中、蔡志弘同台交鋒，抓緊最後機會推銷自己；來賓也針對敏感的兩岸問題，要候選人們一次講清楚，攻防激烈，過程精采無冷場，候選人無不使出渾身解數，選舉倒數時刻衝刺選票。

川普：11月1日起 對陸產品加徵100％關稅

在關稅戰休兵數月後，美中緊張關係再次升級。為報復中國對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普10日宣布將對中國加徵100％新關稅，一旦實施，美國對中國出口商品的稅率將從30％大幅提高至130％。但川普同時澄清，他並未取消「川習會」，仍可能在韓國APEC峰會場邊與大陸國家主席習近平會面。

