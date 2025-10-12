收假日好天氣！各地多雲到晴 西半部高溫上看36度

雙北、雲林、台南及屏東有局部36度左右或以上高溫出現。（資料照）

中央氣象署指出，今日（12日）各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫32至35度，其中在雙北、雲林、台南及屏東有局部36度左右或以上高溫，從事戶外活動請注意防曬並多補充水分。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週一（13日）至週二（14日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三（15日）至週六（18日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。週一至周六各地溫度方面，台、澎、金、馬低溫24至27度；西半部高溫約34至36度，東半部及澎、金、馬高溫31至32度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 40 30 ~ 38 32 ~ 37 27 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

