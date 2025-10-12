感恩媽祖庇佑！柬埔塞台商捐近3000萬花崗岩 玻璃廟打造擋風牆

台灣玻璃廟是全國唯一用玻璃打造的宮廟。（台灣玻璃廟提供）

今年冬天到台灣玻璃廟不再怕東北季風！台灣玻璃廟獲贈價值將近3000萬元的花崗岩的石材，將築起幫信徒抵擋強勁北風的擋風牆，原來這是來自柬埔寨台商林家民的捐贈。一手籌建玻璃廟的林肇睢表示，因為林家民去年來廟拜拜後，生意興隆賺大錢，感恩媽祖庇佑而大手筆捐贈！

林肇睢指出，這次捐贈都是媽祖的緣份，因為台商林家民是宜蘭人，長年在柬埔寨經商，為了想幫師父蓋廟，由於進口石材要負擔龐大運費，就乾脆在當地買下一座山，幸運在這座山發現大量的花崗岩，也成為石材大王。去年返台在友人介紹下來到玻璃廟跟琉璃媽祖拜拜，生意越做越好，今年特地表達要捐贈石材的想法。

因此，林家民這次捐贈20個貨櫃、總計約80顆、重達400噸的花崗石，將在玻璃廟後方堆疊成為長約42公尺的擋風牆。林肇睢說，玻璃廟位於鹿港彰濱產業園區，每到入冬就是東北季風第一排，往往都讓信眾下車參香時都會寸步難行，如今有了擋風牆，未來搭配望月公益廣場，規劃假日夜間「月光市集」，吸引更多信眾與觀光客到訪。

台灣玻璃廟獲贈市價約3000萬石材，將打造擋風牆。（民眾提供）

台商林家民（圖右）捐贈市價約3000萬石材給玻璃廟，由一手籌建的林肇睢（圖左）代表接受，並送感謝狀。（民眾提供）

台灣玻璃廟入夜亮起燈光，更是打卡熱點。（資料照）

