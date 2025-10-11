光復「蜜蜂超人」嗡嗡嗡！車站前志工據點「蜂窩」連假後吹熄燈號

沙灘車小蜜蜂能通過泥濘路況，運量也比機車大，是運送物資、人力好幫手。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成許多汽機車報廢，救災怪手、砂石車等重車穿梭災區，災民面臨「沒有腳」窘境，一群志工以外送經驗成立網路平台接單，在車站前打造「蜂窩」志工站，成立以來接到超過2000件派單接送災民及志工、運送物品物資。隨著災區逐漸復原及連假結束，蜜蜂超人返工，實體據點「蜂窩」會在連假過後1、2天後收工，減少服務量，轉型網路接單。

災後初期很多道路堆滿砂土及泥濘，容易「刁車」，災民交通工具被沖走、土石埋沒，行動力受限，災區僅存未受災的機車、沙灘車、四輪傳動貨車立即變身「小蜜蜂、大蜜蜂」，成為災民交通及物資運送的支撐力量。

10月初中秋連假前，市區距離車站近、徒步可到的地方，陸續被鏟子超人、軍方機具清理乾淨，但真正重災區佛祖街一帶仍泥濘不堪，很多鏟子超人搭火車到光復站下車，在市區主要街道走來走去自己找任務，由於仍有許多災民反映得不到幫助，縣府被批評欠缺調度志工能力，還有縣府官員在中央地方的協調會上語出驚人，抨擊「超人多到在街上走來走去阻礙交通」，之後由光復鄉災後復原專案中央前進協調所成立車站前志工調度站。

在此同時，全國各縣市小蜜蜂志工成立網路平台，填補了災區交通運具的空白，還在光復車站前成立實體據點「蜂窩」。來自桃園的何小姐說，小蜜蜂可以幫災民載運、發送緊急物資、醫療藥品，還能幫忙將超人送往最需要幫忙的地點。

何小姐說，小蜜蜂來自全台灣，有些人騎自己的機車來幫忙，也有人是搭車到花蓮租機車後加入，與官方沒有關係，她剛到災區第2天就開始負責「蜂窩」，截至今天網路上接單超過2000趟次，大小蜂群超過100人以上，其中5分之1是女性。

42歲「蜜蜂超人」陳先生與5名中部車友雙十連假騎車走中橫公路，到花蓮當「一日蜜蜂」，今早起投入小蜜蜂服務，短短2、。小時就載運5趟次。他說，深入重災區佛祖街後，發現現場泥濘狀況「蠻慘的」，比網路上看到的更需要幫助。

有阿嬤整理家園時疑遭尖銳物品刺傷，送醫縫了8針，阿嬤第一次攔下小蜜蜂時，表達希望有人載她去醫療所換藥。何小姐說，接下來的7、8天，阿嬤和許多志工都認識了，成為大家的關懷對象，還會有志工問起，「阿嬤今天好嗎」、「今天有上網呼喚蜜蜂嗎」，她說，只要阿嬤願意，都會有人持續給阿嬤幫助。

不過，小蜜蜂平台已規劃在連假過後慢慢減少服務量，實體據點「蜂窩」會在13日或14日撤點。何小姐說，未來相信還是會有小蜜蜂持續投入，平台重心會放在緊急運送、醫療需求類接送，透過網路派單、接單。

蜂窩實體據點預計連假結束後撤除，網路平台持續有接單、派單。（記者花孟璟攝）

光復災區小蜜蜂超人的後座，永遠歡迎需要的民眾搭乘，隨招隨停，機動性強。（記者花孟璟攝）

因應鏟子公主、女超人的需要，小蜜蜂還出貼紙「妹子專車、公主專車」，有女性蜜蜂提供服務。（記者花孟璟攝）

小蜜蜂車站前實體據點「蜂窩」，帳篷上頭貼著各種便當、物資的派單需求。（記者花孟璟攝）

蜂窩據點很克難，就在車站前蔡姓代書家雨遮下，簡單擺的小桌上有許多民間志工站提供的物資。（記者花孟璟攝）

