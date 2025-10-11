台灣設計展 台鐵首度開起「便當行」 150元雙主菜便當天天秒殺

2025台灣設計展首度移師彰化，台鐵配合也首度推出標註「便當行」的雙主菜便當，引發民眾瘋狂搶購。（民眾提供）

2025台灣設計展首度移師彰化，以「彰化行（（（CHANGHUA）））」為主題，將彰化全境概念化為一間前瞻企業，從歷史「行口」面向未來智庫，透過設計思維重新打開這座城市。為配合活動，台鐵在活動期間（10/10至10/26日）推出150元的鐵路便當，還特別取名「便當行」，由於這是台鐵首度承認自己「便當行」，引發便當及鐵道迷的追捧，彰化站每天限量100個，中午12點開賣，結果連2天疑似「偷跑」，超光速秒殺，讓鐵道迷笑稱，「台鐵：你們終於承認自己是，便當最在行」。

家住竹塘的詹姓鐵道迷說，他今天一早就從家裡出發，準備11點前殺到彰化火車站排隊，因為台鐵公告「12點開賣」，但車子開到半路，鐵道迷的臉書社群就傳出，「10：46一開賣就秒殺了，不用過來了」。有網友留言，台鐵，你們終於承認自己是「便當行」。讓人不禁莞爾一笑。

這個配合台灣設計展的台鐵便當「饗味山海便當」，特別配合「彰化行（（（CHANGHUA）））」LOGO，也在便當外顯示「便當行」，每日在彰化、台中、新竹、高鐵新烏日站販售，每站限量100個，每份150元。

據了解，因為台鐵連年舉辦「便當節」，全台養出大量死忠的便當客，他們以蒐集各式主題的便當盒為樂，這次台鐵推出的主題便當，標註「便當行」，立即造成轟動，加上「每日限量」，便當更為搶手。有網友希望，台鐵能遵守「便當行的公告規則」，不要再「偷跑了」。

