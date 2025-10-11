為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    校內接連2生騎機車自撞亡 屏科大校方回應了

    2025/10/11 22:20 記者陳彥廷／屏東報導
    楊姓男大生自撞身亡。（警方提供）

    國立屏東科技大學（屏科大）今天中午發生學生校內騎機車自摔死亡車禍，10月至今已是第2起，造成2死，校方今天指出，對不幸發生的憾事，深感沉痛哀慟，強調道路整體環境改善「已在進行中」。

    今年首起校內死亡車禍發生在10月1日，當時1名男大生騎乘機車行經體育館前彎道時，疑高速行駛後車體外拋，導致擦撞分隔島後噴飛，隨即撞上分隔島的燈桿，男大生當場失去生命跡象，搶救仍回天乏術。

    事發後校方強調將進行整體道安環境改善，10月9日會勘時縣警局長甘炎民也親自到場，警方並提供專業角度建議。

    而本週末雖為連假，進修部仍有上課，楊姓男大一生今天中午下課，要離開校園途中不知何故發生自摔車禍傷勢嚴重，急救仍宣告死亡。

    該校代表今天下午出面回應，對男大生自撞事故深感沉痛，校方第一時間即派員赴現場協助，並全力支援家屬處理後續相關事宜。校方強調，開學以來即積極推動交通安全教育與宣導。

    校方指出，已委託交通專業單位全面檢視校內交通設計，持續檢視與提升校園內與周邊交通安全環境，將依盤整結果進行修正，讓師生能擁有安全的道安環境。

    屏科大今天仍有進修部學生上課。（記者陳彥廷攝）

