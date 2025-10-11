金門「官澳遊四季」月灣市集登場 地主隊「薑米釀」首度亮相

金門官澳社區新產品「薑米釀」瓶裝後首次公開亮相。（記者吳正庭攝）

金門金沙鎮官澳社區發展協會「月彎市集」今天登場，金門各社區發展協會秀出平日成果；副縣長李文良說，看見許多社區跨鄉鎮參加，相信只要社區共好，金門就會更好。金沙鎮長吳有家也力薦「地主隊」官澳社區最新推出的「薑米釀」，很不簡單。

李文良說，這次除了金沙鎮官澳、何厝、斗門社區，金湖鎮下莊、信義新村社區發展協會及西半島的湖峰、西埔頭社區發展協會都跨區參加，足證各社區的「相挺」。

吳有家推薦官澳社區的新產品薑米釀，也介紹社區設計的「小旅行、大發現」，透過導覽，可以「大發現」被列為保育動物的歐亞水獺在金沙鎮的行蹤。

官澳社區理事長楊能輝說，600cc的「薑米釀」，是設計瓶裝後首次公開亮相，有融入惜食觀念，結合古法釀製，將生活中看似平凡甚至多餘的食材，透過發酵、轉化與再創造，釀出全新風味與價值，也實踐資源循環與永續利用的精神。現場還有號稱在音樂環境下，有靈芝守護育成的生雞蛋。

縣議會秘書楊育菡說，希望藉由「官澳遊四季」系列活動，讓更多人走進這座距今700年以上歷史的官澳聚落，共同珍惜文化與發展產業的用心。

社區執行長黃玉梨說，第2屆官澳月灣市集在古蹟龍鳳宮前舉辦，是「官澳遊四季」系列活動，提供給農村社區一個展現自我與互助共榮的平台，讓更多人認識官澳，也讓地方故事與產業持續發光發熱。

月灣市集的壓軸，在音樂與火光交織的月夜裡由金門高中火舞秀為全場帶來高潮。

