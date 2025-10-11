為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖首位發現者 陽明交大副教授趙韋安7/21收到大規模山崩訊號

    2025/10/11 22:13 記者洪美秀／新竹報導
    花蓮馬太鞍堰塞湖首位發現者是陽明交大土木系副教授趙韋安，在7/21就發現發現東部有異常大規模山崩訊號。（陽明交大提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖首位發現者是陽明交大土木系副教授趙韋安，在7/21就發現發現東部有異常大規模山崩訊號。（陽明交大提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流造成嚴重災情，到今天仍有房舍被大量土石淹沒待清除，首位發現馬太鞍堰塞湖的是來自陽明交大土木系副教授趙韋安的實驗室，7月21日傍晚，6坪大的實驗室裡，逾10台顯示器，數據不停更新跳動，監控著台灣各地邊坡的變動，但突然手機「叮」了一聲，趙韋安同時是防災與水環境研究中心成員，這樣異常的訊號，讓他覺得不尋常，第一時間掌握東部會發生大規模山崩的訊號，也因這個聲音，才有後續一連串的示警。

    「7月21日傍晚5點54分，我們監測到了異常的訊號」趙韋安投入地質科學研究已逾10年，在國科會支持下，開發「即時崩塌監測系統」及「微地動潰決洪水預警系統」，透過即時監測，他第一時間掌握台灣東部將發生大規模山崩。同一時間，美國地質調查局也偵測到異常訊號，並在7月24日來信向趙韋安求證。

    「我們不敢大意，第一件事，就是確認山崩是否確實發生。透過數據計算，掌握崩塌區域、方向及量體大小，研判是否會形成堰塞湖，並於後續確認後，由防災中心研究員李國維通報農業部林保署。」林保署接獲通報隨即啟動調查，透過衛星影像確認堰塞湖確實形成，並成立緊急應變小組。與此同時，防災中心團隊也趕赴花蓮前線，搭乘直升機空勘，掌握壩體規模與溢流風險。

    當時趙韋安也啟動微地動潰決洪水預警系統，並到馬太鞍溪北岸埋設感測儀，透過多重監測掌握溢流水況，為下游保全區佈下警戒線。9月23日下午，隨著天然壩湖區水位開始洩降，後續微地動測站也收到劇烈跳動的訊號，顯示洪水前緣正往測站前進。在洪峰抵達保全區域前，預警系統成功爭取到約20分鐘的疏散時間。至今，趙韋安仍持續提供監測數據與分析成果，並提到，我們像是大地的醫生，在地表未受傷前，先掌握它的身體履歷，當災害發生時，才能對症下藥，用專業，當台灣的護國守門人。

    花蓮馬太鞍堰塞湖首位發現者是陽明交大土木系副教授趙韋安，在7/21就發現發現東部有異常大規模山崩訊號。（陽明交大提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖首位發現者是陽明交大土木系副教授趙韋安，在7/21就發現發現東部有異常大規模山崩訊號。（陽明交大提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖首位發現者是陽明交大土木系副教授趙韋安，在7/21就發現發現東部有異常大規模山崩訊號。（陽明交大提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖首位發現者是陽明交大土木系副教授趙韋安，在7/21就發現發現東部有異常大規模山崩訊號。（陽明交大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播