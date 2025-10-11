進喔！發喔！梧棲浩天宮徒步進香回鑾 辣妹大秀鼓藝

浩天宮鑾轎行經沙鹿，信眾排隊鑽轎。（記者張軒哲攝）

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」徒步北港朝天宮7天6夜進香，今（11日）回鑾梧棲，預計今日深夜至明日凌晨安座，今晚梧棲陣頭綿延，鑼鼓喧天，數萬名信眾簇擁神轎祈福，恭迎媽祖安座，場面熱鬧。

浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，已被列為台中市無形文化資產，每年進香活動與大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮和彰化南瑤宮等中部大廟進香活動受到媽祖信眾關注。

浩天宮主委王經綻指出，今年進香隊伍5日清晨7時起駕，展開7天6夜南下進香活動，7日抵達北港朝天宮，8日媽祖鑾轎北返，沿途雲林、彰化信眾設香案參拜，紛紛跪地鑽轎，昨日下午鑾轎進入台中市境內，海線信徒虔誠接駕，高喊「進喔！發喔！」，昨夜駐駕龍井區龍泉岩清水祖師廟。

今11日上午進香隊伍沿沙田路進入沙鹿，上午10時45分許，在台中市沙鹿區斗潭路與向上路陸橋下，清水警分局護轎交接，下午鑾轎進入沙鹿市場，台中市環保局清潔隊員巧遇大庄媽，紛紛躦轎求平安，今晚回鑾隊伍綿延，各縣市宮廟藝陣賜福，文武陣頭爭相獻藝，各宮廟旗隊、藝閣、電子花車爭相獻藝，還有電子花車辣妹大秀鼓藝。

今晚回鑾重頭戲是梧棲當地民俗活動「跑大轎比賽」，之後鑾轎才會入廟舉行安座大典，由於去年回鑾當天，凌晨2點才安座，今年預計深夜才會舉行安座大典。

浩天宮媽祖回鑾，電子花車辣妹展現鼓藝。（記者張軒哲攝）

浩天宮媽祖回鑾，沙鹿保安宮獻上金牌恭賀。（記者張軒哲攝）

