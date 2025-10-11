財劃法惡修 北市教育局明年多編50億預算

受財劃法影響，台北市教育局明年要多編超過50億元預算。（資料照）

受財劃法修法影響，明年教育部補助地方政府預算約減160億，其中以國教署約減138億最多。台北市教育局表示，今年編列明年度預算，加上預計追加的明年度預算總額超過50億元。

台北市教育局表示，中央因財劃法，目前已知刪減原中央補助地方的一般性補助款指定項目，包含學校水電費、清寒學生營養午餐補助及偏鄉廚房、國中小班班有冷氣電費與維護費、改善國民中小學校園環境、資訊設備與網路維運、國中技藝教育及學生健康檢查及水域安全基本需求等項目計31.92億元，又學校優惠電價要求各地方政府自行編列計6.64億元。

此外，還有中央明年不再補助學生營養午餐三章一Q有機食材補助等，加上生生有平板計約11.9億元不及編列明年預算，須於明年辦理追加預算籌措財源。

北市教育局強調，面對中央近期刪減對地方的教育補助經費，恐排擠教育預算，也確實造成地方財政負擔與壓力，但市府仍會以確保師生權益為首要原則，努力籌編預算、維持教育品質。

