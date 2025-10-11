老鼠娶親串起台日文化 彰化小西商圈美學新風貌高賓閣開展

設計團隊從在地布業文化出發，結合吉祥物「錢鼠」重塑品牌形象，並於公共空間中加入象徵祝福與財富的「金幣」意象，強化商圈主入口及街區節點的辨識與故事性。（記者張聰秋攝）

彰化小西商圈好熱鬧！經濟部商業發展署與台灣設計研究院合作舉辦的「spot! spot! 走遊圈」成果展，今晚（11日）在小西商圈高賓閣登場，展示全台七大商圈美學改造成果，展到26日。

這次展覽以「文化內蘊，顯化商圈」為主軸，呈現設計如何讓傳統商圈翻新再生，現場主打「小西有囍」展區，把商圈吉祥物「小西鼠」和日本商店街的「千金鼠」結成連理，用「老鼠娶親」故事串起台日文化，也象徵小西街的新起點。

小西商圈以布業起家，這次由嶼人設計團隊操刀，結合金幣意象與在地故事，打造出辨識度更高的街區氛圍，同時邀來世界麵包冠軍陳耀訓與法朋甜點團隊跨界合作，帶來聯名商品，讓人驚喜。

經濟部商業發展署長蘇文玲指出，商圈設計計畫從去年起推動，這次是兩年成果的集中展現，未來將持續推動商圈品牌升級。彰化縣長王惠美說，台灣設計展在彰化開展，高賓閣更是重點展館之一，歡迎大家趁著假日來「走遊小西」，看展、喝咖啡、逛商圈，一次體驗設計與文化的融合。

小西文化協會理事長蘇鉞凱說，這不只是展覽，更是小西街的大喜事！近年在地店家一起推出導覽與活動，讓更多人重新走進這條老街，感受新舊交融的魅力。

「spot! spot! 走遊圈」也展出新北平溪、桃園中原、台南國華友愛、孔廟、高雄哈瑪星與旗山等商圈成果，結合光雕展演、市集與講座活動，也是台灣設計展亮點之一。大家不妨跟著「spot! spot!」的節奏，親自到小西商圈走一走，感受設計帶來的城市新脈動！

這次展覽的亮點，包含彰化小西商圈的改造，設計團隊結合在地布業文化和吉祥物「錢鼠」，重塑品牌形象，還串聯在地店家開發新商品。（記者張聰秋攝）

經濟部商業發展署與台灣設計研究院攜手舉辦的「spot! spot! 走遊圈」成果展，今晚在彰化小西圈高賓閣熱鬧登場。（記者張聰秋攝）

這次展覽以「文化內蘊，顯化商圈」為主軸，呈現設計如何讓傳統商圈翻新再生，現場主打「小西有囍」展區。（記者張聰秋攝）

