    首頁 > 生活

    南投茶博會「馬拉桑野餐趣」登場 千人共享秋日美好時光

    2025/10/11 20:56 記者張協昇／南投報導
    南投茶博會「馬拉桑野餐趣」11日登場，不少民眾精心布置野餐席，與家人愉快共度美好時光。（記者張協昇攝）

    南投茶博會「馬拉桑野餐趣」11日登場，不少民眾精心布置野餐席，與家人愉快共度美好時光。（記者張協昇攝）

    南投世界茶業博覽會今（11日）進入倒數第二天，指標性大型主題活動「馬拉桑野餐趣」，下午4點起在中興新村大操場舉行，上千位參與民眾扶老攜幼、席地而坐，一邊野餐一邊欣賞精彩的原民歌舞表演，共度秋日美好時光。縣長許淑華也到場與大家同樂，並宣布今年茶博會在國慶焰火加持下，參觀人次將突破百萬大關。

    每年「馬拉桑野餐趣」活動備受民眾喜愛，9月16日網路開放報名當天，500組名額很快就額滿，活動提供的野餐袋中，有信義鄉生產的梅子果凍條、梅子歐式麵包、梅子牛軋糖、烏梅汁、雙十節限定茶包等在地農特產品，還有18度C巧克力工房生吐司、馬告花生以及旅行茶具組，內容物豐富超值。

    活動安排伊斯昂舞團的「舞動原音」、羅娜國小的布農組曲及拍手歌、超級偶像金夢婷演唱會、羅娜部落媽媽教室的「撼動山海」原住民歌舞等精彩的演出，讓參加野餐活動的民眾邊品嚐信義鄉特色農特產品及特色餐點，邊欣賞歌舞表演，與家人或親朋好友一起悠閒度過愉快的國慶連假。

    許淑華表示，茶博活動已邁入第8天，即將進入尾聲，每日人潮依舊不減，去年茶博吸引97萬人潮，今年因國慶焰火活動，雙十當天就有24萬8千人次進到茶博，截至國慶日當天已達到93萬人潮，茶博總人次將突破百萬，且已為參展廠商帶來1億4千多萬元的消售額，同時還有周邊經濟效益，為南投觀光旅遊帶來相當大的的幫助，歡迎大家把握最後一天到茶博喝好茶。

    南投茶博會「馬拉桑野餐趣」，安排羅娜國小演出布農組曲及拍手歌。（記者張協昇攝）

    南投茶博會「馬拉桑野餐趣」，安排羅娜國小演出布農組曲及拍手歌。（記者張協昇攝）

