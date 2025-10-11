為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    收假日國道北向車流將達1.3倍 11處地雷路段曝光

    2025/10/11 20:44 記者吳亮儀／台北報導
    明天國道中區易塞車路段。（高公局提供）

    明天（12日）國慶連假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量將達平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，是平日年平均的1.3倍。

    高公局預判明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

    明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

    今天下午12時56分，國1南向259.7公里處發生1輛大貨車衝出邊坡事故，占用中及外線車道，於下午3時38分排除，造成後方車流回堵7公里；下午1時15分，國2西向6.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午1時44分排除，造成後方車流回堵2公里；2時11分，國1南向345.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時18分排除，造成後方車流回堵2公里，都導致車輛回堵影響整體車流順暢。

    明天國道北區易塞車路段。（高公局提供）

    明天國道南區易塞車路段。（高公局提供）

    12時56分，國1南向259.7公里處發生1輛大貨車衝出邊坡事故。（高公局提供）

    13時15分，國2西向6.2公里處發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    14時11分，國1南向345.6公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

