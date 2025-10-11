嘉義故宮南院慶10週年 第1000萬位觀眾現身

故宮南院第1000萬位觀眾10月11日下午入場。（故宮南院提供）

國立故宮博物院南部院區2015年12月28日開館，即將歡慶10週年，於今（11）日下午宣布突破1000萬參觀人次，邁入重要里程碑。而且今年適逢故宮百年及南院開館10週年，南院的千萬人次紀錄可說別具意義，院方特別準備精緻好禮贈送貴客。

故宮南院下午迎來的第1000萬名入館觀眾，是來自基隆的羅小姐，她表示今天和爸媽3人一起到嘉義旅行，安排故宮南院行程是為了參觀「乾清宮尋寶」特展及今晚的無人機展演，而這僅是第2次到訪，就成為第1000萬名觀眾，感到無比幸運。

千萬位觀眾來自基隆 前後分別是中國、台中人

故宮為感謝各界支持，主任秘書王耀鋒除致贈禮物給1000萬名觀眾羅小姐，也分別送給遠自中國江蘇而來的第999萬9999名觀眾董小姐、第1000萬0001名來自台中的吳小姐精緻禮品。

故宮院長蕭宗煌表示，這10年來南院致力於吸引不同年齡與族群參觀，感謝千萬人次的支持，故宮南院不斷期許透過友善的環境、多元的展覽及活潑的教育活動打造優質的博物館體驗、拉近觀眾與文物的距離。

故宮南院表示，今年為慶祝故宮百年及南院10週年，南北院同時展出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，巨大亮點是11月11日起，鎮院國寶北宋巨碑式山水畫-范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風圖〉首度於南院合體展出，限展42天，書畫迷千萬別錯過。

故宮南院即將舉行10週年慶，喜迎第1000萬位觀眾（中）。（故宮南院提供）

