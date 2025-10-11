“Be Your Own Shero”舉重選手方莞靈「失敗也不放棄」 感動蔡英文

前總統蔡英文在臉書發文特別提到舉重選手方莞靈（中）為夢想而戰的故事，感動了不少人。（取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文今（11）晚在臉書發文分享，她今天參加教育部舉辦台灣女孩日活動，也參加的舉重選手方莞靈說：「超級女孩，不是永遠都會贏的人，而是失敗了還不放棄的人」，她為夢想而戰的故事，感動了不少人，蔡英文祝福每位「超級女孩」，都能Be Your Own Shero，成為更完整的自己。

蔡英文表示，她今天很高興可以在「台灣女孩日」這一天，和一群「超級女孩」相聚。這幾年，看到許多女性在不同領域中發光發熱。

請繼續往下閱讀...

蔡英文直言，在現實生活中，女性要站上競爭的舞台，並不是一件容易的事。在職場上，女性可能需要花更長的時間，證明自己的專業；在人際關係中，也常常會被誤解、被低估。但她想告訴大家，這些挑戰不會浪費你的努力；這些經驗，都會成為思考更深、做事更穩的養分。

蔡英文也說，當外界用標籤定義你的時候，不需要急著辯解；當世界要求你成為某種樣子，也不必急著迎合。因為真正能改變世界的人，往往是那些願意忠於自己的人。因此，她希望大家在任何舞台上，先讓自己成為值得信任的人；在任何挑戰裡，先讓自己成為值得依靠的人，你就會成為那個能夠帶來改變的人。

蔡英文強調，改變世界，不需要轟轟烈烈的口號；有時候，它從一句誠實的話、一個堅持的選擇、一段不放棄的努力開始。今天有很多人分享自己的故事與觀點，也包含她的，她相信，每一位女孩都有屬於自己的節奏與步伐，只要願意堅持走下去，就一定能走出一條屬於自己的路。

相關新聞請見︰

「台灣女孩日」分享會當神秘嘉賓 蔡英文：當領導人要有被人討厭的勇氣

前總統蔡英文（坐者左）今日參加教育部舉辦的「台灣女孩日」活動。（取自蔡英文臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法