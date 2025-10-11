冷氣電費受衝擊?國教署補助地方預算大減 新北教育局回應了

新北市教育局。（資料照，記者羅國嘉攝）

受《財政收支劃分法》修正影響，明年國教署預算減138億，但教育部加碼高教及資訊科技，減少電費補助。對此，新北市教育局回應，此次調整使地方財政負擔明顯加重，市府已預先於115年度預算中調整自籌經費，確保學校營運與教學不中斷。

教育局指出，依教育部送審的115年度預算，國教署整體減列約138億元，主要來自學校電費與部分計畫型補助項目縮減。以新北市為例，原本九成以上的計畫型補助直接併入一般性補助，使地方承擔責任大幅提高。因此市府已於115年度預算中預先調整自籌款項目，以確保學校營運、學生午餐、冷氣電費及校園安全維護等經費不受影響。

教育局說明，原計劃型補助「推動資訊科技教育」計畫補助新北市經費較114年度減少約9300萬元。市府已預先於115年度以市款編列支應，確保各校資訊設備更新、AI學習推動及資安維運不中斷，維持教學正常運作。另外，有關校園水電費補助、班班有冷氣專案電費暨維護費及電價優惠凍漲差額均已取消補助，新北僅電費相關支出就高達11.2億元，需由市府自行負擔，確保學生友善學習環境。

