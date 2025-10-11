木雕奪優勝！封刀4年排灣族村長：要安心創作 看來只能再連任

賓茂村長古勒勒．伐基尚以這件作品獲得優勝，歡慶的表面有「小米粽中毒案」死亡及痛苦回憶，喜樂交雜的重要事件成部落共同記憶。（記者劉人瑋攝）

「南方草草節」首度推出木雕主題，台東縣金峰鄉賓茂村村長古勒勒．伐基尚榮獲優勝，張威光獲優選。來自賓茂村的作品可看到蝸牛、南瓜葉，代表去年9月部落的「小米粽中毒案」，每件作品都感情濃烈，有「濃濃洋蔥味」。但想到創作之路辛苦、原民作品的市場接受度，古勒勒．伐基尚致詞說，「要安心創作，看來只能再連任」。

主辦單位說，兩位創作者不僅公開呈現作品，更透過分享創作理念與生命故事，帶領觀眾走進排灣族文化的深層脈絡。作品中有家喻戶曉的傳說，也有來自個人生命歷程的感悟，皆以細膩的木雕技法淋漓展現。評審在結果公布前，逐一檢視細節，並與觀眾對話，引導大家以新的角度再度解讀作品，讓現場成為藝術與文化交流的平台。

請繼續往下閱讀...

古勒勒作品是婚禮中的男女著華麗傳統服以雙連杯酒共飲，木雕像下卻爬著蝸牛與南瓜葉，身為村長的他，把去年9月毒小米粽案這件部落大事也雕在作品中，華麗的傳統服木雕後繞著代表祖靈的百步蛇，歡慶的婚禮下卻是重創部落的「小米粽案」，作品情緒強烈又富含原民文化。

他說，像雙連杯只有貴族可用，以往的祖靈柱也只有頭目可雕，如今「只能寫計劃申請經費才辦得成」，自己4年未雕刻，忙於生計如接工程案等，「這就是原民藝術家不多的原因，從事藝術太辛苦、不易養家活口」，「沒有村長薪水也無法安心創作、部落也待不下，看來明年要連任」。得獎感言亂開完笑成「連任宣言」，台下一陣拍手大笑。

張威光作品卻是木雕山豬代替人形，刻畫出自己在山上受傷、被父親揹進手術室每一幕，他與父親在山上選擇雕刻用木材、如何墜谷受傷、父親救他並揹進手術室的每一幕雕出，即便所有人形卻雕成山豬，經其解說，作品頓時驚心動魄，同尤可見其父子情深。

張威光父親生前也是知名雕刻家， 在父親過世後才接衣缽，但那段期間他只能靠「安心上工」度日。活動負責人武撒恩．卡羅說，原住民藝術本就相對小眾且特別，許多原本肩負原民文化的雕刻家為養家活口，只能與市場妥協，「雕一隻普通的叉子、湯匙，和進口廉價木作有何異？但這一切都無奈為之」，活動即是希望能鼓勵並保留原民創作，一如村長封刀4年，因此才再啟雕刻之路，盼原民文化能在市場中找到更安穩之路。

「大山豬揹著小山豬」衝向堆滿藥的手術檯，作者將張威光人形雕成山豬，內容卻是深厚父子情與驚心動魄的意外過程。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法