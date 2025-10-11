北市馬路增「藍色區塊」保護行人 駕駛違規可重罰3.6萬

路口新鋪的路面出現藍色區域，是台北市交通局設置的「行人友善區」識別標誌。（圖擷自Threads／@kuo.92）

你有注意過馬路上的藍色區塊嗎？網友發文指出，路口新鋪的路面出現藍色區域，他不禁好奇用途是什麼？貼文曝光後，引起網友討論。事實上，這是台北市交通局設置的「行人友善區」識別標誌，目的是提醒駕駛人減速慢行、禮讓行人，打造更安全的行人空間。

綜合媒體報導，日前網友在Threads分享一張路口照片，並問道「最近修完路，多了紫色跟藍色的區塊，這是什麼用途啊」？ 根據圖片可以看到，斑馬線旁多了一塊藍色鋪面。貼文曝光後，網友紛紛猜測用途，有人戲稱是「科技執法陷阱」、「專削荷包的手段」，但也有內行人指出，這其實是台北市交通局設置的「行人友善區」識別標誌，目的是提醒駕駛人減速、禮讓行人。

台北市交通局表示，這些藍色柏油區塊是參考新加坡作法，為了推動「行人至上」理念所設計；讓車輛行經時產生輕微震動，駕駛人透過體感即可意識到已進入需要減速慢行的區域。部分路口也會搭配「黃色棋盤格」做為額外視覺警示，提醒駕駛提前放慢車速。

根據《行人交通安全設施條例》，行人友善區內車輛行駛不得超過時速20公里，並禁止鳴喇叭驅趕行人，保障行人安全通行。若駕駛違規超速，將可處新台幣1200至2400元罰鍰，若超速達40公里以上，最高可罰3萬6000元。交通局也呼籲，民眾若在路上看到藍色鋪面區無須驚慌，只要遵守規定、注意行人安全，即可共同打造更友善的交通環境。

