為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    居中市人口第4多 太平新建「聯合行政中心」明年上半年啟用

    2025/10/11 20:08 記者蘇金鳳／台中報導
    中市太平聯合行政中心主體完工，預計115年中啟用（市府提供）

    中市太平聯合行政中心主體完工，預計115年中啟用（市府提供）

    台中市太平區人口已突破20萬人成為台中第4大行政區，原有的行政中心已不敷使用，市府斥資6億3465萬元推動「太平區聯合行政中心興建計畫」，由建設局興建，與民政局、交通局及社會局跨局處合作辦理，工程已於今年9月完成主體並進入驗收階段，預計明年上半年啟用。

    建設局長陳大田表示，「太平區聯合行政中心興建計畫」獲中央補助1億3893萬元。新建行政中心規劃地上5層樓，1樓設置「太平宜昌托嬰中心」，地下1至2樓打造共享停車場，不僅便利民眾洽公，也能有效紓解周邊停車壓力，改善當地居民長期面臨的停車困境。

    建設局表示，此工程以太平區地景元素「橋」與「丘陵」為設計意象，轉化為建築立面語彙，營造具特色的都市景觀。建築規劃結合陽台、露台、環景步道及空中花園，讓洽公民眾可遠眺太平丘陵景致，同時也提供居民休憩漫遊的公共空間，展現親民且便利的行政建築。

    建設局指出，太平區聯合行政中心是台中市首座導入「行政中心空間美學」的示範案例，目前正進行室內裝修工程，將針對色系、標誌及家具配置建立一致準則，塑造統一形象與品牌美學，未來台中市各行政機關的空間美學參考範本，開啟城市行政空間設計的新篇章。

    中市太平區聯合行政中心已於9月完成主體，並進入驗收階段。（市府提供）

    中市太平區聯合行政中心已於9月完成主體，並進入驗收階段。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播