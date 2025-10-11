居中市人口第4多 太平新建「聯合行政中心」明年上半年啟用

中市太平聯合行政中心主體完工，預計115年中啟用（市府提供）

台中市太平區人口已突破20萬人成為台中第4大行政區，原有的行政中心已不敷使用，市府斥資6億3465萬元推動「太平區聯合行政中心興建計畫」，由建設局興建，與民政局、交通局及社會局跨局處合作辦理，工程已於今年9月完成主體並進入驗收階段，預計明年上半年啟用。

建設局長陳大田表示，「太平區聯合行政中心興建計畫」獲中央補助1億3893萬元。新建行政中心規劃地上5層樓，1樓設置「太平宜昌托嬰中心」，地下1至2樓打造共享停車場，不僅便利民眾洽公，也能有效紓解周邊停車壓力，改善當地居民長期面臨的停車困境。

建設局表示，此工程以太平區地景元素「橋」與「丘陵」為設計意象，轉化為建築立面語彙，營造具特色的都市景觀。建築規劃結合陽台、露台、環景步道及空中花園，讓洽公民眾可遠眺太平丘陵景致，同時也提供居民休憩漫遊的公共空間，展現親民且便利的行政建築。

建設局指出，太平區聯合行政中心是台中市首座導入「行政中心空間美學」的示範案例，目前正進行室內裝修工程，將針對色系、標誌及家具配置建立一致準則，塑造統一形象與品牌美學，未來台中市各行政機關的空間美學參考範本，開啟城市行政空間設計的新篇章。

中市太平區聯合行政中心已於9月完成主體，並進入驗收階段。（市府提供）

