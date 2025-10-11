為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連假品味基隆山海魅力 海科館廣場「潮嚮漁光市集」吃美食玩手作

    2025/10/11 20:02 記者盧賢秀／基隆報導
    「基隆潮嚮．漁光市集」今明兩天在海科館舉辦，展出基隆山海青創產品。（基隆市政府提供）

    「基隆潮嚮．漁光市集」今明兩天在海科館舉辦，展出基隆山海青創產品。（基隆市政府提供）

    農業部農村發展及水土保持署與基隆市政府合辦的「基隆潮嚮．漁光市集」，今、明2天在國立海洋科技博物館主題館廣場登場，展出基隆農漁村創意產品和美食，還有漁村導覽。基隆市副市長邱佩琳說，希望透過市集活動，讓更多人走進八斗子，體驗山海共生海派風情。

    邱佩琳指出，「潮嚮」系列活動不僅推廣基隆在地產業，也鼓勵青年返鄉貢獻所長，市府推動農村再生計畫，期望吸引更多年輕人投入地方創生，市府會持續透過跨域合作，為基隆注入更多創新與活力。

    產業發展處長蔡馥嚀說，「潮嚮市集」希望讓更多人認識全台最大漁港的文化與轉型，活動以「漁光」為主題，結合海洋美食市集、海廢創作、漁村導覽與文化手作，展現漁村創新與再生能量。

    最受親子喜愛的「海廢浮球藝術DIY」，由陳信助帶領民眾以創意手作浮球，還有闖關遊戲區與漁村導覽，讓民眾認識海洋生態與漁村文化，更多活動資訊可上「潮嚮．山海基隆」粉絲專頁查詢。

    基隆市副市長邱佩琳逛「基隆潮嚮．漁光市集」。（基隆市政府提供）

    基隆市副市長邱佩琳逛「基隆潮嚮．漁光市集」。（基隆市政府提供）

    基隆市副市長邱佩琳逛「基隆潮嚮．漁光市集」。（基隆市政府提供）

    基隆市副市長邱佩琳逛「基隆潮嚮．漁光市集」。（基隆市政府提供）

    「基隆潮嚮．漁光市集」今明兩天在海科館舉辦，展出基隆山海青創產品。（基隆市政府提供）

    「基隆潮嚮．漁光市集」今明兩天在海科館舉辦，展出基隆山海青創產品。（基隆市政府提供）

