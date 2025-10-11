桃市推校園周邊減速保障學童安全 年底前完成91校減速工程

校園減速區改善方式包括實體減速墊、減速平台、限速30、減速標線、車道縮減寬度。（交通局提供）

近年發生多起行人遭撞嚴重事故且有學童傷亡案例，桃園市持續建置通學廊道，今年起開始進行校園周邊減速專案，經盤點全市有171所學校待改善，目前已完成3所學校周邊減速標誌設置，桃市府交通局表示，以校園前後道路速限50以上列為最優先改善群，今年底將完成91所，預計明年底全數完成。

校園前後道路速限50以上 最優先改善

交通局表示，校園周邊減速區為國土管理署控管「國家道路交通安全綱要計畫」道路人行設施推動工作要項，主要在提醒行經通學區的駕駛減緩車速、降低噪音，隨時留意學童與行人安全，經調查有171所學校具改善需求，並於今年8月間召開跨局處會議，由校園前道路權責單位做為主政單位，邀集學校、里長及相關單位辦理會勘研議改善，減速區改善方式包括實體減速墊、減速平台、限速30、減速標線、車道縮減寬度等措施，並視各學校實際狀況有所不同，但以具體的減速墊、減速平台較具效果。

交通局表示，目前已完成13區78所學校會勘，以學校有提出設置減速設施需求，且前後門道路速限大於50公里為最優先改善群，目前已完成桃園區3所學校改善工程，其他學校陸續開始施作，年底前將完成91所，改善項目有增設速限標誌、增設學校標誌及行穿線予停止線淨距加大等，預計明年完成其餘80所學校改善。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長李維振表示，校園周邊最常見車不停讓行人、違停等問題，為維護學校周邊通學廊道交通秩序，將針對嚴重影響學童及 行人通行安全的「車不停讓行人、併排、人行道及行穿線上違規停車」加強取締告發，並視周邊道路環境評估實施移動式測速照相稽查，避免行車超速造成危害。

李維振表示，通學廊道安全也需要家長在接送時就具備良好的交通習慣，確實做到不併排停車、暫停不久停，以及騎車接送暫停時應熄火，因併排停車、久停都會妨礙車流續行或造成後方車輛需閃避，如果開車門又沒注意，很容易造成後方機車事故，同時強化宣導騎乘機車接送學童務必熄火，因小朋友為攀爬至前踏板時，會自然反應抓轉油門，如未熄火易造成機車暴衝，後果不堪設想。

