華航馬拉松星光夜跑 陳彥博、曾俊欣、林晉霆都上場

熊本熊部長自日本飛來支持華航星光夜跑，與華航空服組員用動感舞蹈帶領跑者暖身。（華航提供）

中華航空第二屆馬拉松星光夜跑今晚（11日）在台北大佳河濱公園開跑，吸引逾萬名跑者參加，還有許多民眾來參加音樂會。極地超馬好手陳彥博、網球選手曾俊欣及桌球新秀林晉霆也下場一起跑。

華航董事長高星潢與交通部長陳世凱共同鳴槍，揭開賽事序幕；總經理陳漢銘則是領跑5K親子星空組賽程，身體力行推廣健康新生活運動。長年獲華航支持，陳彥博還參加5K親子星空組，與跑者同場奔馳。

請繼續往下閱讀...

華航馬拉松今年吸引超過300名國際跑者參加，海外選手相較去年增加八成，其中不乏多位知名跑者。華航第二屆馬拉松星光夜跑吸引多國跑者參賽，其中以香港、日本及南韓最多，另外還有泰國、荷蘭、德國、捷克等地的知名好手共襄盛舉。

來自德國的 Hendrik Pfeiffer，有豐富國際馬拉松賽事經驗，並曾代表德國參加東京奧運馬拉松比賽，世界排名第50名；他首次來台，對於華航的熱情與好客，以及在活動細節上的規畫感到印象深刻。同樣有豐富海外馬拉松經驗的泰國好手Earth Oscar則表示，華航馬拉松將運動與娛樂結合，為所有跑者創造出獨特而充滿活力的體驗。

今年華航馬拉松星光夜跑剛開放報名即創下24小時額滿的盛況，為感謝所有熱情支持的跑者，華航除提供豐富完賽禮包外，特別加碼祭出長程線、區域線及國內線共35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元，所有完賽跑者還可享有限時出發的限量機位優惠折扣。

同時，華航積極響應教育部體育署推廣身心障礙者的運動平權計畫，主動邀請「愛無礙動無礙」計畫單位參加賽事，保障身心障礙者運動的權益，並鼓勵社會大眾支持身心障礙者參與體育運動。

華航馬拉松星光夜跑主打親子歡樂與享受沉浸式體驗，主舞台由DJ林貓王開場，9m88、宇宙人及旺福樂團輪番演出，賽道上也有音樂補給為跑者加油，抵達終點空服員為跑者掛上完賽獎牌後，還可逛逛周邊超過30個結合文創與美食的市集攤位。

華航除提供跑者豐富完賽禮包外，加碼祭出長程線、區域線及國內線共35張機票及哩程抽獎。（華航提供）

華航總經理陳漢銘領跑5K親子星空組賽程，超馬好手陳彥博也同場奔馳。（華航提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法