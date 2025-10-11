獨家》財劃法衝擊 教育部明年補助地方少160億 國教署減最多

教育部長鄭英耀接受本報訪問表示，教育部主管補助地方政府預算，經行政院核定，明年將比今年約少160億。（資料照）

受藍白惡修財劃法影響，教育部編列明年總預算2472.5億元，整體將比今年少79億元，跟著分配稅款移撥，教育部補助地方政府預算約減160億，其中以國教署約減138億最多。

教育部長鄭英耀接受本報獨家訪問表示，配合財劃法修改，行政院修正「中央對地方政府補助辦法」，中央與地方財政資源經調整，地方政府明年大幅增加4165億元，可供⽀應其基本財政⽀出及辦理地方自治事項，教育部明年主管補助地方政府計畫項目，經⾏政院審查核定合計955億元，比今年約少160億，以國教署減少最多。

請繼續往下閱讀...

國教署明年編列約1546億，較今年減少約138億（約減8％），包括0至6歲國家一起養2.0經費，今年全由中央負擔688.61億元，明年中央負擔逾600億元，減列88.54億由地方負擔；補助高中以下學校用電優惠及電價凍漲差額，今年由中央全額負擔38.12億，明年減列地方轄管學校的34.01億由地方負擔。

此外，補助國小教師員額編制至每班1.65師及達成合理教師員額，今年中央負擔28.8億，明年中央負擔逾15億，減列13.77億由地方負擔；補助專任輔導教師、專任專業輔導⼈力及學⽣輔導諮商中心運作，今年中央負擔33.27億，明年中央負擔20.28億，減列12.99億由地方負擔。至於推動高中以下學校雙語⽣活化計畫，今年用前瞻特別預算，明年改由國教署增列18.84億。

為持續提升我國高教國際競爭力，教育部加碼投資高教，明年總增加22億，因少子化學⽣⼈數減少，拉近公私差距補助私立大專學雜費專案減列10億（計138.48億），但新增國立大專校院老舊校舍整修計畫15億，推動大專⽣雙語化學習第二期計畫增8.78億（計15.78億）；因應高教⼈才斷層之提升教研⼈員待遇計畫增3.43億（計52.79億）；私立大專校院獎補助經費增7.55億（計88.25億）等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法