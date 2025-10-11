「台灣女孩日」分享會當神秘嘉賓 蔡英文：當領導人要有被人討厭的勇氣

前總統蔡英文受邀參加教育部舉辦「台灣女孩日」活動。（教育部提供）

教育部青年署今（11）日舉辦「台灣女孩日」，前總統蔡英文以自己擔任中華民國第一任民選女性總統、女性政黨黨主席的經歷，暢談女性領導人所具備的特質。她表示，領導的過程其實就是一種修煉，必須要懂得學習，誠實面對自己不懂及不足之處，而且更重要的是「永遠不要說自己比別人聰明、懂得所有的事情」；同時，還要主動理解他人，以及具備被人討厭的勇氣。」

今天是「國際女孩日」，同時也是我國的「台灣女孩日」，教育部青年署在瓶蓋工廠台北製造所舉辦「變身超級女孩—歷屆女培學員交流分享會」，聚集歷屆「大專女學生領導力培訓營」（女培營）學員等逾百人，見證超級女孩的傳承與蛻變，展現新世代女性領導力的多元面貌。

請繼續往下閱讀...

教育部政次劉國偉出席下午場「未來領導力新標準」。他表示，女培計畫在培育女性領導力上已有努力成果，期許每位女孩都能具備國際視野、行動力與領導素質，在全球舞台勇敢展現台灣女性的韌性與光芒。

青年署長陳雪玉指出，女培營不僅是一系列課程與活動的累積，而是一場彼此點燃力量、交換勇氣的行動，真正的「台灣女超人」並非沒有遭遇挫折，而是能在一次次突圍中堅持理想、淬鍊韌性。

上午場以「披上生命力的披風」為主題，邀請基隆市社會處處長楊玉欣、國立清華大學學生沈利倩，以及青年署青諮委員鄭佩純分享生命故事。蔡英文則受邀擔任神秘嘉賓，當她現身分享會時，引起現場學員驚呼及歡迎的熱烈掌聲，精彩豐富的問答互動給予女孩們許多省思和啟發，激勵超級女孩們進化成為台灣女超人。

此外，專題演講邀請苗栗縣苑裡鎮長劉育育、台灣移民青年倡議陣線理事長劉千萍、DFC台灣創辦人許芯瑋，以及奧運舉重國手方莞靈，分享「創新力」、「轉譯力」、「恆毅力」與「堅持力」。女培營自2013年開辦以來，已培育超過6000名學員。

教育部青年署辦「台灣女孩日」活動，邀前總統蔡英文出席（前排坐者左二）當神秘嘉賓。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法