為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「台灣女孩日」分享會當神秘嘉賓 蔡英文：當領導人要有被人討厭的勇氣

    2025/10/11 19:46 記者林曉雲／台北報導
    前總統蔡英文受邀參加教育部舉辦「台灣女孩日」活動。（教育部提供）

    前總統蔡英文受邀參加教育部舉辦「台灣女孩日」活動。（教育部提供）

    教育部青年署今（11）日舉辦「台灣女孩日」，前總統蔡英文以自己擔任中華民國第一任民選女性總統、女性政黨黨主席的經歷，暢談女性領導人所具備的特質。她表示，領導的過程其實就是一種修煉，必須要懂得學習，誠實面對自己不懂及不足之處，而且更重要的是「永遠不要說自己比別人聰明、懂得所有的事情」；同時，還要主動理解他人，以及具備被人討厭的勇氣。」

    今天是「國際女孩日」，同時也是我國的「台灣女孩日」，教育部青年署在瓶蓋工廠台北製造所舉辦「變身超級女孩—歷屆女培學員交流分享會」，聚集歷屆「大專女學生領導力培訓營」（女培營）學員等逾百人，見證超級女孩的傳承與蛻變，展現新世代女性領導力的多元面貌。

    教育部政次劉國偉出席下午場「未來領導力新標準」。他表示，女培計畫在培育女性領導力上已有努力成果，期許每位女孩都能具備國際視野、行動力與領導素質，在全球舞台勇敢展現台灣女性的韌性與光芒。

    青年署長陳雪玉指出，女培營不僅是一系列課程與活動的累積，而是一場彼此點燃力量、交換勇氣的行動，真正的「台灣女超人」並非沒有遭遇挫折，而是能在一次次突圍中堅持理想、淬鍊韌性。

    上午場以「披上生命力的披風」為主題，邀請基隆市社會處處長楊玉欣、國立清華大學學生沈利倩，以及青年署青諮委員鄭佩純分享生命故事。蔡英文則受邀擔任神秘嘉賓，當她現身分享會時，引起現場學員驚呼及歡迎的熱烈掌聲，精彩豐富的問答互動給予女孩們許多省思和啟發，激勵超級女孩們進化成為台灣女超人。

    此外，專題演講邀請苗栗縣苑裡鎮長劉育育、台灣移民青年倡議陣線理事長劉千萍、DFC台灣創辦人許芯瑋，以及奧運舉重國手方莞靈，分享「創新力」、「轉譯力」、「恆毅力」與「堅持力」。女培營自2013年開辦以來，已培育超過6000名學員。

    教育部青年署辦「台灣女孩日」活動，邀前總統蔡英文出席（前排坐者左二）當神秘嘉賓。（教育部提供）

    教育部青年署辦「台灣女孩日」活動，邀前總統蔡英文出席（前排坐者左二）當神秘嘉賓。（教育部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播