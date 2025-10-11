為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不滿公益路行道樹遭移 台中民團「掘樹音樂節」嘲諷

    2025/10/11 19:25 記者蘇金鳳／台中報導
    公民團體發起反對公益路樹未溝通就遭移植活動，請民眾留言貼在移動式連儂牆上。（公民團體提供）

    公民團體發起反對公益路樹未溝通就遭移植活動，請民眾留言貼在移動式連儂牆上。（公民團體提供）

    台中市府8月移除市民廣場旁10餘棵行道樹，公民團體今天在市民廣場舉行2025第一屆「台中掘樹音樂節」的公民宣講活動，嘲諷市府未事先跟當地民代及市民溝通，就擅自移樹，非常蠻橫，因此進行公民宣講，並推出移動式連儂牆，市民來留言貼上，表達不滿。

    日前台中市建設局推動市民廣場景觀優化，移植臨公益路側14棵行道樹，被公團體遭批，還一度傳出移樹的理由是為「優化爵士音樂節人潮動線」，市府表示，相關移植及移除樹木均有經景觀委員會討論同意下施作，但坦言相關作業程序有瑕疵，未來會加強檢討改善。

    今天下午有公民團體集結在市民廣場，舉辦「2025第一屆台中掘樹音樂節」來嘲諷市府，陳姓市民表示，市府於８月在市民廣場公益路這一側無預警砍了10多棵路樹，卻未事先跟議員里鄰長及居民溝通就移樹，市民有知的權利，希望市府未來要做任何事讓事先溝通，讓民眾知道為什麼。

    陳姓市民表示，據了解，移除行道樹是為了爵士音樂節疏散人潮，但無法說服公民，質疑盧團隊最近螺絲未上緊，因此發起簽名留言。

    張姓市民則認為，市府在未溝通未說明就移除，非常蠻橫，今天的活動就要讓盧市府知道，做什麼事都會受到市民監督。

    公民團體在市民廣場發起反對公益路樹未溝通就遭移植活動。（公民團體提供）

    公民團體在市民廣場發起反對公益路樹未溝通就遭移植活動。（公民團體提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播