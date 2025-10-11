不滿公益路行道樹遭移 台中民團「掘樹音樂節」嘲諷

公民團體發起反對公益路樹未溝通就遭移植活動，請民眾留言貼在移動式連儂牆上。（公民團體提供）

台中市府8月移除市民廣場旁10餘棵行道樹，公民團體今天在市民廣場舉行2025第一屆「台中掘樹音樂節」的公民宣講活動，嘲諷市府未事先跟當地民代及市民溝通，就擅自移樹，非常蠻橫，因此進行公民宣講，並推出移動式連儂牆，市民來留言貼上，表達不滿。

日前台中市建設局推動市民廣場景觀優化，移植臨公益路側14棵行道樹，被公團體遭批，還一度傳出移樹的理由是為「優化爵士音樂節人潮動線」，市府表示，相關移植及移除樹木均有經景觀委員會討論同意下施作，但坦言相關作業程序有瑕疵，未來會加強檢討改善。

今天下午有公民團體集結在市民廣場，舉辦「2025第一屆台中掘樹音樂節」來嘲諷市府，陳姓市民表示，市府於８月在市民廣場公益路這一側無預警砍了10多棵路樹，卻未事先跟議員里鄰長及居民溝通就移樹，市民有知的權利，希望市府未來要做任何事讓事先溝通，讓民眾知道為什麼。

陳姓市民表示，據了解，移除行道樹是為了爵士音樂節疏散人潮，但無法說服公民，質疑盧團隊最近螺絲未上緊，因此發起簽名留言。

張姓市民則認為，市府在未溝通未說明就移除，非常蠻橫，今天的活動就要讓盧市府知道，做什麼事都會受到市民監督。

公民團體在市民廣場發起反對公益路樹未溝通就遭移植活動。（公民團體提供）

