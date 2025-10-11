獨家》最美公路護欄之爭 台26線美景vs安全拉鋸戰

台26線東海岸線鹽害嚴重，護欄鏽蝕狀況多。（記者蔡宗憲攝）

被譽為「全台最美濱海公路」的台26線屏東旭海段，近期因一道護欄引發輿論爭議。這條位於台灣最東南角、港仔至旭海間的蜿蜒濱海道路，曾以原始壯闊的太平洋海景，在2017年榮獲「國家金路獎」肯定。然而，近期公路總局楓港工務段進行的鋼管護欄安全改善工程，卻讓民眾在「美景被鐵欄桿遮住了」，與「沒護欄會釀國賠」間意見兩極。

「那麼美的海灣，有必要加裝這個東西嗎？」來自屏東的單車騎士李先生語帶惋惜地說，這段路是單車族心中的「朝聖路線」，開闊海景本是最大賣點，如今卻被一道銀灰護欄切割，而熱門打卡的裝置藝術卻老舊不維護。「這類老式鐵桿護欄到處都是，太陽一照又熱又刺眼，破壞整體風景。」他認為，公路單位應該更重視美學與地方特色，生鏽就順便撤除。

類似的抱怨不在少數。社群平台上，不乏民眾貼出「前後對比照」，並以日本、紐西蘭等海岸公路為例，質疑「為何台灣總愛用醜護欄？」、「明明可以更美」。甚至有人批評政府「花錢做破壞」；然而，也有不少民眾為公路局抱不平。「現在刁民多，沒有護欄出事就要國賠！」在地居民潘先生坦言，過去有旅客為拍照靠近邊坡失足，護欄設置初衷是安全，「不能怪政府想防人摔下去」。他指出，這段臨海公路風強浪高，若無基本防護，突來的落山風就可能釀禍。

對此，交通部公路局楓港工務段表示，外界誤會這是「新設護欄」，實際上是「改善老舊鏽蝕設施」，並非新建工程。該段位於台26線72K至79K之間，多處護欄早已鏽蝕、剝落，不僅影響美觀，也存在安全疑慮。由於此路段緊鄰海岸、落差大，且單車族常行經，因此爭取經費進行更新，以「美化路容並提升用路安全」。

楓港工務段補充，該區海岸環境嚴苛，烈陽曝曬、強風與海霧使金屬設施快速老化。至於民眾關心的裝置藝術部分，單位已與當年合作的藝術家接洽，預計同步整修與更新，期望兼顧安全與景觀，讓旅人「既能安心行駛，也能駐足留影」。

一名當地資深民代分析，台26線旭海段的美麗，來自其仍保有最原始的自然線條，也是公路工程與地方觀光最難取得的平衡點。護欄存廢爭議，映照出台灣在「安全管理」與「景觀永續」間的拉扯。當「美感」遇上「責任」，如何讓最美公路繼續成為驕傲，而非爭議的起點，仍是地方與政府必須共同解答的課題。

台26線旭海段部分護欄改善目前施作中。（記者蔡宗憲攝）

熱門打卡的裝置藝術已經老舊。（記者蔡宗憲攝）

「美景被鐵欄桿遮住」與「沒護欄會釀國賠」，民眾意見兩極。圖為台26線旭海段護欄。（記者蔡宗憲攝）

