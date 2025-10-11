週日豔陽高照！西半部飆36度 戶外注意防曬

週日各地大多為多雲到晴。（資料照）

週日（12日）各地大多為多雲到晴，雙北等地高溫飆36度，各地紫外線指數爆表，戶外活動注意防曬。

中央氣象署預報，週日各地大多為多雲到晴的天氣型態，東半部及恆春半島，會有零星短暫陣雨。午後，嘉義以南及其他山區，則有局部短暫雷陣雨。而第23號颱風「娜克莉」位於琉球東北東方海面上，向東北轉東北東朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響。

溫度方面，週日東半部高溫約31、32度；西半部高溫為33至35度，其中在雙北、雲林、台南及屏東地區，恐有局部36度左右或以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週台灣附近的風向以偏東到東南風為主，夏季型的天氣型態將會再延續下去，迎風面的東半部恐有局部短暫陣雨；西半部山區午後則有局部熱對流陣雨或雷雨，炎熱的高溫仍將再持續1週左右。

紫外線指數方面，週日基隆市、新北市、台北市、桃園市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週日西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日為「高量級」及「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

