外國網友Threads發廢文！慘遭台灣網友「震撼教育」灌爆

一名國外網友在Threads發出照片與提出疑惑，結果被台灣網友「創意」灌爆。（取自Threads，本報合成）

台灣網友的創意，絕對不遜色於任何國家。一名國外網友日前在Threads上發出照片，只見他在山上一段蜿蜒的公路頭尾畫上黃色直線，並寫上「Why」意旨為什麼不直接頭尾連接就好？沒想到，下方出現大量網友「依樣畫葫蘆」貼出各種「反邏輯」照片嗆爆，更有大量台灣網友加入惡搞，現場宛如「台灣同樂會」。

該串貼文今日在網路上被大量台灣網友轉發、分享，有台灣網友直接貼出人的神經系統和血管系統圖，接著貼出一張類似電器用品「整線」處理過後的照片；還有網友貼出北捷捷運路線圖，直接從貓空纜車站畫一條直線到淡水站，並寫上「Why？」

該串討論目前已有超過200萬次瀏覽，有哏的回覆也各有數萬到數十萬不等的觀看，其中一堆有趣回覆都出自台灣網友。網友也紛紛表示：「原po一定很困惑，為什麼湧入大批台灣人」、「別小看台灣活網仔」、「他一定沒想到底下都是台灣人吧，不愧是全世界活網第1名的國家」、「被台灣人震撼教育」。

但也有網友認真留言指出，這其實是一種常見的山路設計手法，因為山路不能太陡，否則會造成車輛打滑、煞車過熱等安全問題，也有可能是因為地形限制緣故，總結這其實是為了安全與地形考量的合理設計，不是「設計錯誤」。

