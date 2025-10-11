為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    外國網友Threads發廢文！慘遭台灣網友「震撼教育」灌爆

    2025/10/11 18:56 即時新聞／綜合報導
    一名國外網友在Threads發出照片與提出疑惑，結果被台灣網友「創意」灌爆。（取自Threads，本報合成）

    一名國外網友在Threads發出照片與提出疑惑，結果被台灣網友「創意」灌爆。（取自Threads，本報合成）

    台灣網友的創意，絕對不遜色於任何國家。一名國外網友日前在Threads上發出照片，只見他在山上一段蜿蜒的公路頭尾畫上黃色直線，並寫上「Why」意旨為什麼不直接頭尾連接就好？沒想到，下方出現大量網友「依樣畫葫蘆」貼出各種「反邏輯」照片嗆爆，更有大量台灣網友加入惡搞，現場宛如「台灣同樂會」。

    該串貼文今日在網路上被大量台灣網友轉發、分享，有台灣網友直接貼出人的神經系統和血管系統圖，接著貼出一張類似電器用品「整線」處理過後的照片；還有網友貼出北捷捷運路線圖，直接從貓空纜車站畫一條直線到淡水站，並寫上「Why？」

    該串討論目前已有超過200萬次瀏覽，有哏的回覆也各有數萬到數十萬不等的觀看，其中一堆有趣回覆都出自台灣網友。網友也紛紛表示：「原po一定很困惑，為什麼湧入大批台灣人」、「別小看台灣活網仔」、「他一定沒想到底下都是台灣人吧，不愧是全世界活網第1名的國家」、「被台灣人震撼教育」。

    但也有網友認真留言指出，這其實是一種常見的山路設計手法，因為山路不能太陡，否則會造成車輛打滑、煞車過熱等安全問題，也有可能是因為地形限制緣故，總結這其實是為了安全與地形考量的合理設計，不是「設計錯誤」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播