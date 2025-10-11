光復災民慰助金遭冒領！洽詢竟被踢皮球 怒轟：花蓮縣府都休克了嗎

花蓮縣政府地政處在花蓮糖廠設有地政櫃台，和慈濟醫療站一起使用「糖廠阿嬤廚房」建物，小小海報貼在玻璃門左下角（紅色箭頭處），現場志工及民眾走來走去，若不是事先知道地點，很容易找不到！（記者花孟璟攝）

「中央什麼櫃台都有，花蓮縣府什麼都沒有，花蓮縣政府都休克了嗎？」花蓮光復鄉葉姓受災戶向本報投訴，房屋被已搬走好幾年的前租客遷入戶籍，災難發生後，前租客竟持仍有效的戶籍謄本領走慰助金！

馬太鞍堰塞湖潰流至今20天，許多災民房屋地契所有權狀都被大水沖走，腳受傷的災民葉先生說，昨天發現，慈濟的5萬元慰助金被沒有居住事實，3、4年前就搬走的前范姓租客拿戶籍謄本搶先一步領走，他立即到警局報案。

家中地籍資料泡水，葉先生擔心連中央的慰助金也被對方領走，今早一跛一跛到光復鄉戶政所詢問。他說，大概是看起來很狼狽，戶政所沒把他當回事，推卸說，「去找中央協調所」，他轉往協調所才被告知「這是縣府的業務」。

葉先生返回光復市區，先到戶政所對面中華電信的「行政院一站式櫃台」，發現秩序井井有條，1樓可領慰助金、補辦健保卡，2樓也有汽機車報廢等櫃台，「最沒有急迫性的台糖土地減租申請也有」。

「本來我也客客氣氣地問，縣府卻逼我當刁民」，葉先生說，他回到對面光復戶政所質問後，戶政所吞吞吐吐地說，「我們有在處理的，有地政櫃台、會把地政公務員叫回來上班列印」。葉先生氣得破口大罵，「中央什麼櫃台都有，花蓮縣府什麼都沒有，甚至公務員還在休假？花蓮縣政府都休克了嗎？」

光復戶政所後來給葉先生辦一張「戶籍登記催告書」，要求前租客半年內到戶所處理不實戶籍登記。葉先生說，感謝戶政所「終於」有處理，但是，戶所為什麼第一時間沒有明確告知地政櫃台明確地點？害他在糖廠繞好幾圈找不到，還推責任說應該去找中央！直到他生氣飆罵後才獲得處理，「一般民眾豈不是直接吃閉門羹？」他痛批，「縣政府根本把花蓮人吃死死」。

記者今天下午到糖廠街12號「阿嬤廚房」，發現櫃檯有設，但招牌貼在門口左下方小角落，同地點又有慈濟醫療站，相當不起眼。

對此，縣府回應說，花蓮縣13鄉鎮共設3處地政所，光復鄉的地政業務涵蓋在鳳林地政所轄區，光復戶政所有兼辦地政業務，糖廠的地政櫃台本月1日起每天都有人值班，預計到10月底。

地政櫃台值班人員則強調，葉先生的地籍謄本已重新列印，「隨時等他來領」、「應該是誤會」，後來戶政所主任早上也帶了幾個民眾來申辦地政業務。

行政院一站式服務台主責的行政院工程會代理處長說，災民慰助金截至今天處理3千多件，收到災民申請書後，資料齊全者很快就會發出，資料不全者也會詳實查核如租金匯款資料、租戶繳交水電費證明、照片，也會派員現場查看。他也提醒，如有民眾以不實資料請領會有刑責，觸犯「使公務人員登載不實罪」，請民眾務必遵守規定。

花蓮縣政府的地政櫃台海報貼在門口左下角，走上樓梯後才會明顯看到。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉戶政所平日有兼辦地政業務，原因為光復鄉的地政業務歸鳳林地政事務所辦理。（記者花孟璟攝）

行政院設在光復鄉中華電信的一站式服務櫃台，申請民眾很多，截至今天已經申請3千多件慰助金。（記者花孟璟攝）

災民說，設在中華電信的行政院一站式櫃台辦理業務眾多，包括申請慰助金、補辦健保卡、原住民諮詢、農機具補助、監理站報廢汽機車、租屋補貼、房屋安全鑑定、台糖減租申請、銀行郵局存摺申辦，一次滿足。（記者花孟璟攝）

光復鄉葉姓災民出示慰助金遭冒領的警局報案紀錄。（記者花孟璟攝）

