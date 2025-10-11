澎湖長輩健身房 中屯銀髮健身俱樂部揭牌

中屯銀髮族健康中心，由貴賓們揭牌啟用。（記者劉禹慶攝）

澎湖「中屯銀髮健身俱樂部」今（11）日揭牌，今年在衛生局及國健署的支持下，澎湖5鄉1市已全面設立11處銀髮健身俱樂部，串聯成澎湖高齡健康促進網絡。澎湖縣政府社會處長周柏雅表示，將持續打造高齡友善社區，守護長輩健康與生活品質。

「中屯銀髮健身俱樂部」由澎湖縣政府社會處長周柏雅、議員宋昀芝、魏睿宏、白沙鄉代表會副主席許龍聰、衛生局醫政科長林秀蓉、中屯社區發展協會理事長楊益銘、中屯村長鄭秋香等人共同揭牌，見證澎湖邁向高齡友善社區的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

周柏雅表示，澎湖縣政府長期推動「銀髮健身俱樂部」計畫，積極建構長者就近運動的安全環境。中屯據點的啟用，象徵社區健康照護能量再升級，讓長者不需遠行，就能享受安全、專業又貼心的健康運動服務。

中屯銀髮健身俱樂部的一大亮點，是導入AI智能運動設備，結合AIoT技術、雲端平台、APP與互動遊戲等多元元素，打造「智慧運動健康生態圈」。系統可即時回饋心跳、次數與時間等生理數據，並透過雲端紀錄與專業教練分析，完整保存健康履歷、追蹤成長趨勢，有效降低運動傷害風險。

俱樂部同時依據長者的身體狀況與需求，提供個別化訓練建議與健康追蹤服務，讓長者在多樣化、趣味化的運動體驗中維持體能、提升生活品質，真正實踐「動得安心、練得有效」，讓運動成為每天最期待、最快樂的時光。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法