收假日好天氣! 10/19起「有感降溫」 又有熱帶擾動

未來幾天各地仍有高溫。（氣象署提供）

明天（12日）是國慶連假收假日，各地大多為多雲到晴；另，入秋後較強的東北季風預計19日報到，確定會降溫。

氣象署預報員張承傳表示，明天起到下週二（14日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週三（15日）之後水氣稍微增加，連基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

「目前看來，入秋後較強的一波東北季風將在19日報到」，張承傳指出，未來幾天各地仍有高溫，但19日起報到的這波東北季風看起來比較強，確定會降溫，但因時間還久、超過八天的預報，所以還得再觀察究竟會降溫多少。

另外，張承傳指出，目前預報看來，菲律賓東方海面將在下週中、末期會有熱帶擾動發展，大約是在下週三（15日）之後，會不會成為颱風、路徑為何，因時間較長，須過幾天持續觀察。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署預測下週中、後期，在菲律賓東方海面會有熱帶擾動生成。（氣象署提供）

