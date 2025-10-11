為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收假日好天氣! 10/19起「有感降溫」 又有熱帶擾動

    2025/10/11 18:30 記者吳亮儀／台北報導
    未來幾天各地仍有高溫。（氣象署提供）

    未來幾天各地仍有高溫。（氣象署提供）

    明天（12日）是國慶連假收假日，各地大多為多雲到晴；另，入秋後較強的東北季風預計19日報到，確定會降溫。

    氣象署預報員張承傳表示，明天起到下週二（14日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週三（15日）之後水氣稍微增加，連基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

    「目前看來，入秋後較強的一波東北季風將在19日報到」，張承傳指出，未來幾天各地仍有高溫，但19日起報到的這波東北季風看起來比較強，確定會降溫，但因時間還久、超過八天的預報，所以還得再觀察究竟會降溫多少。

    另外，張承傳指出，目前預報看來，菲律賓東方海面將在下週中、末期會有熱帶擾動發展，大約是在下週三（15日）之後，會不會成為颱風、路徑為何，因時間較長，須過幾天持續觀察。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    氣象署預測下週中、後期，在菲律賓東方海面會有熱帶擾動生成。（氣象署提供）

    氣象署預測下週中、後期，在菲律賓東方海面會有熱帶擾動生成。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播