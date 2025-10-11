許進豐《東崎頭16號》回憶錄 見證澎湖七美80年教育足跡

許進豐校長口述歷史發表會，見證許家百年風華。（許桓銘提供）

曾任第8、9屆澎湖七美鄉長、七美國小校長退休的許進豐，10月11日在公職屆齡退休15年後，在七美鄉百年古厝，舉辦了他的《大嶼東崎頭16號》口述歷史回憶錄發表會暨感恩茶會。邀請台南師範53級的同學台南海事陳海雄校長、台南大學附小吳新華校長，遠從台南來到七美，參與許進豐校長80載人生的軌跡，與會貴賓們共同見證一部記錄島嶼教育、地方發展與家族情誼的生命誌。

負責撰述口述歷史的是自由撰稿人李莉珩，2位兒子許桓銘、許桓瑞提供老照片採集，由許進豐、林麗玉夫妻口述，長達1年的訪談與資料採集，特別選定許進豐的80歲生日發表，書中收錄了許進豐從台南師範起至今的珍貴歷史照片，以及父親許自看生前、年少時在高雄哈瑪星從事日本料理師傅的難得照片，可說是1世紀許進豐家族百年來的人生縮影。

請繼續往下閱讀...

許進豐校長在2011年從七美國小屆齡退休，在二戰結束後出生的他，歷經二戰後家族的顛沛，從偏遠小島就讀七美國校、馬公初中、台南師範、師專、從政、重返教職的歷程，雖沒遇到二戰末期的砲火，但在蕞爾小島，如何突破海洋的阻隔，隻身赴岌馬公求學、台南讀書，從政、重返教職、終身社會服務的職志，80年人生的軌跡，都是很珍貴的家族情感寫照。

發表會現場由家人與親友共同籌辦，除了台灣來的貴賓，七美鄉長呂啟俊、七美代表會主席陳吉富及親友們到場祝賀。在活動尾聲，與會來賓現場並舉行贈書儀式，讓這份跨越世代的記憶化為永恆留存。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法