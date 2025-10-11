「冷藏回烤」能降熱量？TikTok爆紅減醣法 營養師這樣說

TikTok近期掀起一股「冷藏回烤」減醣熱潮，示意圖。（法新社）

想吃澱粉又怕胖？TikTok近期掀起一股「冷藏回烤」減醣熱潮，號稱不需減少份量，就能降低米飯、吐司等澱粉類食物的熱量，甚至還能幫助穩血糖、改善腸道健康。不過營養師也提醒，想吃的健康，選對澱粉種類、控制攝取量和均衡飲食仍是關鍵。

《紐約郵報》報導，TikTok近期流行一種被稱為「亞洲媽媽的秘密」的料理方法，號稱不需減量也能降低澱粉熱量。這個方法很簡單，只要將米飯、吐司或馬鈴薯等澱粉類食物煮熟後，先冷藏或冷凍，再重新加熱食用即可。這樣的處理方式會啟動一種名為「澱粉老化」的化學反應，使原本易消化的澱粉，轉變為不易被分解的「抗性澱粉」。

雖然這種方法對總熱量的降低幅度有限，但有助延緩血糖上升速度，增加飽足感，還能成為腸道益菌的養分，改善腸道環境。英國外科醫師拉吉（Dr.Karan Raj）指出，像是白吐司若經過冷凍、解凍再烘烤，升糖指數甚至可能降低一半。他強調，這種澱粉結構的轉變讓食物更接近膳食纖維，有益腸道健康。

不過，美國俄亥俄州立大學營養師迪莉（Kristine Dilley）提醒，抗性澱粉雖每克熱量約2.5卡，遠低於普通澱粉的4卡，但要達到效果，建議冷藏24小時以上，且避免錯誤保存或重複加熱不當，否則容易孳生細菌導致食物中毒。此外，加拿大營養師蒂尤（Helen Tieu）也補充，選對澱粉種類、控制份量與搭配營養仍是關鍵，例如全穀、發芽穀物或天然酵母麵包，都是比白麵包更健康的選擇。

