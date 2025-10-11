秋OUT音樂節chill翻公館！8座舞台連兩天「唱」快過連假

2025秋OUT音樂節今明兩天在台北自來水園區登場。（記者廖振輝攝）

台北代表性音樂季「秋OUT音樂節」今年邁入第六屆，雙十連假的今明兩天登場。台北市長蔣萬安上台致詞說，「這是台北自來水事業處第二次與民間PIPE Live Music公私協力舉辦，歡迎市民朋友在入秋之後，一起把握連假期間參與秋OUT！」

今年秋OUT音樂節邀請超過百位藝人，結合10國表演團體，分別在河濱綠地、園區草地、夜市商圈、博物館古蹟、山坡森林、橋下廣場、池邊舞台，以及室內音樂展演空間等8座舞台演出，甚至有準備躺椅讓聽眾躺著也感受音樂。樂迷張小姐興奮地說，第一次參加秋OUT，一進場地就感受到音樂帶起的輕鬆氛圍；讓音樂人有這個平台表演真的很棒。

請繼續往下閱讀...

「 Chill out！」慵懶低沉歌聲搭配輕柔節奏，台下民眾在秋風吹拂下，將自己交給音樂，隨著韻律搖擺舞動，有些粉絲也拿出底片相機替珍貴記憶留念。Dac Band演唱〈Beach Song〉，呼籲參與民眾要感受在海邊的愜意，還有首次在台演出的神祕新團Mola Oddity，由藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，與5名國際團員組成的遊牧迷幻樂團，以及日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾）等多國組合嗨翻全場。

明天則由曾獲金曲獎台語專輯的百合花樂團揭開序幕，還有陳嫻靜、Karencici演出，晚上有爵士女伶9m88壓軸。記者觀察，開放入場就有許多人湧入，活動也有特色市集，包含復古衣物小店、精緻飾品以及街邊小吃，讓民眾邊聽音樂，邊享受周邊文青氛圍。

蔣萬安出席秋OUT音樂節，上台與觀眾互動。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安等人與現場觀眾大合照，泡泡飛揚超chill！（記者廖振輝攝）

