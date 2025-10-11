髒亂不見了！台灣設計展吸睛 垃圾桶和流動廁所巧思曝光

設計展展場丟垃圾和資源回收分類區，經過美化整理，讓遊客也能坐在休息區安心用餐。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為期17天的台灣設計展正在彰化縣登場，突破以往單一展場藩籬，規模為歷年之最，開展首日就吸引28萬人湧入彰化、鹿港及彰南三大展區。人潮多，垃圾與如廁需求也隨之暴增，縣府環保局為避免滿地垃圾或臭氣沖天，從廁所到垃圾桶全都用心設計，不只展覽漂亮，連垃圾都收得漂亮！

設計展主打城市美學，環保局將設計概念延伸到最不起眼的角落，讓環境維護也成為展覽的一部分。為了不讓塑膠桶式流動廁所破壞展區氛圍，特別以主視覺帆布包覆外觀，遠看像裝置藝術或休憩區，走近才發現是臨時廁所，巧思讓人會心一笑。

不只廁所講究，三大展區都設有明顯的垃圾與資源回收區，外觀同樣以設計展主視覺包覆，融入展區風格，支撐帆布的木頭結構也是由環保局秀水家具廠的專業木工幫忙完成，現場並派專人即時清運，垃圾桶一旦達8分滿就立刻清走，避免垃圾滿溢成髒亂點。

環保局長江培根指出，活動橫跨兩個國定連假及一個週休，環保局特別委外清運公司支援環境維護，每組流動廁所都安排清潔人員定時巡檢、消毒，衛生紙用完立刻補足，確保遊客隨時都有乾淨舒適的如廁空間，也希望遊客讓垃圾不落地，做好垃圾分類。

