台南《柳營王醮》專書出版 揭「無廟先醮」遊王公傳奇

信眾人力拉動遊王號王船就定位準備「送王」燒王船。（資料照）

柳營代天院保存王船醮，三年一科，不靠海，最內陸。（資料照）

〔記者楊金城／台南報導〕台南柳營代天院主祀代天巡狩遊王公，3年1科建醮燒王船，被譽為全台最內陸的王船醮。台南市文化資產管理處出版《柳營王醮》專書，這是第一本系統性紀錄並整理台南市定民俗柳營王醮的專書，具有重要的民俗研究與文化保存意義，揭開「無廟先醮」的遊王公傳奇。

《柳營王醮》專書由南市文資處與蔚藍文化合作出版、文史工作者黃文博執筆，另有紀錄片導演賴建宏及團隊拍攝紀錄片，捕捉柳營王醮的儀式特色，以及不同世代信眾對遊王公的虔敬與期許，讓觀者深入理解柳營王醮的文化意涵，和展現信仰凝聚地方認同的力量。

台南市文化局副局長林韋旭表示，「柳營王醮」在2022登錄為台南市民俗類無形文化資產，是柳營區的首例；更可貴的是保存者柳營代天院在登錄後持續積極傳承，不僅保存史料，也主動辦理研討會，號召在地青年參與、接棒深化推廣。《柳營王醮》的出版，見證庄頭文史傳承，期盼遊王公庇佑庄頭，民俗代代相傳。

黃文博歷經田野調查與研究，首次系統性整理「柳營王醮」的七大特色儀程，揭開遊王公信仰「無廟先醮」的源流、聚落信仰圈的發展，以及不靠海、內陸型王船醮的獨特價值，隨書附贈1891年、1972年王醮史料復刻版，彌足珍貴，為讀者提供跨越時空的信仰體驗；《柳營王醮》專書已在各大實體書店及線上書城上架。

柳營代天院舉辦建醮香科年，會在農曆七月先辦鑼壇請示遊王公。（資料照）

柳營代天院爐主鄭百成展示第一本系統性紀錄並整理台南市定民俗柳營王醮的專書。（記者楊金城攝）

