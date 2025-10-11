嘆房價高漲一輩子努力「只為不被洗到更邊陲」網：蛋黃區也會移動

房價節節高升，年輕人想在蛋黃區置產越來越難。（示意圖）

房價節節攀升，許多年輕人感嘆買房夢越來越遠。有男網友發文說，高昂的房價已讓年輕一代被迫往更邊陲地段購屋，無奈直言：「好像一輩子的努力，只是為了不被洗到更遠的地方。」貼文曝光後，引發不少網友共鳴，也有人指出，「蛋黃區會隨人口與發展轉移」。

原PO在Dcard發文說，老一輩的人還能在台北市中心買房；到了父母那一代，為了換更大的房子，只能搬到新北。20年前，新北一環中古屋平均每坪約15萬元，但如今新建案開價動輒破百萬，讓他直呼根本負擔不起，只能考慮更外圍的區域。

他進一步以消費者物價指數換算指出，當年的15萬元等於現今約20萬元，「那現在20萬一坪的中古屋能買哪裡？」他苦笑寫道，感覺自己這一代努力的目標，已從「買房圓夢」變成「不被洗出蛋白區」，甚至連蛋黃區都變成遙不可及的夢想。

貼文一出，許多網友紛紛留言安慰，所謂的蛋黃區其實也會隨著城市發展而移動。「你可以期待，以後衛星城市發展起來，蛋殼也可能會變蛋黃，雖然比不上超級蛋黃

但是住起來還可以，比如說台南永康跟台南東區。」也有人舉高雄為例，「看看左營就知道，火車站以南反而越來越沒落，北高雄因為重劃區多、新商場林立，早就成新蛋黃。」

不過，也有網友直言，與其埋怨蛋黃區遙不可及，不如調整購屋觀念。「除非你很有錢，不然考慮一下舊屋不好嗎？」、「住蛋黃不一定要買新房，新北一環公寓一堆3X~4X萬開頭，不要騙我不知道市場行情。」

