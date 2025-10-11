為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明收假日易塞路段一次看！西部國道客運仍有51.71％空位

    2025/10/11 17:47 記者吳亮儀／台北報導
    國道行車狀況。（資料照）

    國道行車狀況。（資料照）

    明天（12日）國慶連假收假日，交通部公路局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段陸續出現返回車潮；公路局統計，依據目前預售情形，西部國道客運尚有51.71%空位，東部國道客運尚有69.21%空位。

    公路局預估明天易塞路段，包括銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道，主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、褔隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

    公路局表示，已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」的路況資訊，及早因應避免壅塞。

    根據公路局統計，今天（11日）道路壅塞或車多路段多集中在北部地區，包括台2線龍門至福隆路段及台2線大武崙至外木山路段；重要觀光風景區熱點亦出現車潮情形，包括烏來雲仙樂園、野柳海洋地質公園、清境農場、日月潭、阿里山森林遊樂區及義大世界等地區。

    今天國道午後南區南向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後南區南向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後中區南向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後中區南向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後北區北向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後北區北向易塞車路段。（高公局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播