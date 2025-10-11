明收假日易塞路段一次看！西部國道客運仍有51.71％空位

國道行車狀況。（資料照）

明天（12日）國慶連假收假日，交通部公路局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段陸續出現返回車潮；公路局統計，依據目前預售情形，西部國道客運尚有51.71%空位，東部國道客運尚有69.21%空位。

公路局預估明天易塞路段，包括銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道，主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、褔隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」的路況資訊，及早因應避免壅塞。

根據公路局統計，今天（11日）道路壅塞或車多路段多集中在北部地區，包括台2線龍門至福隆路段及台2線大武崙至外木山路段；重要觀光風景區熱點亦出現車潮情形，包括烏來雲仙樂園、野柳海洋地質公園、清境農場、日月潭、阿里山森林遊樂區及義大世界等地區。

今天國道午後南區南向易塞車路段。（高公局提供）

今天國道午後中區南向易塞車路段。（高公局提供）

今天國道午後北區北向易塞車路段。（高公局提供）

