大坑步道受西南氣流影響14條損壞 中市府已修復7條可通行

日前台中市大坑步道受西南氣流影響，14條步道受損，至今尚未完全修復，引發外界關心。觀旅局表示，截至10月11日止，已恢復1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號及9-1號等7條步道通行。

台中市大坑步道相當知名，先前西南氣流帶來的大雨，造成多條步道崩塌，觀旅局積極修復下，已有7條步道可通行，還有多條步道搶通中，引起在地議員關心。

觀旅局表示，大坑登山步道受先前西南氣流豪雨影響，多處邊坡出現坍方、鬆動，經風景區管理所積極搶修，截至10月11日止，已恢復1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號及9-1號等7條步道通行。

另外，觀旅局表示，風景區管理所已向中央爭取1億1千萬元經費，正辦理災修復建工程招標及規劃設計作業。

觀旅局指出，因山區午後雷陣雨頻仍，部分邊坡陡峭及地基仍未穩定，存在落石與邊坡滑動等潛在風險。依專業技師評估建議，暫時封閉其他步道，並持續監測與修復，俟確認安全無虞後，將適時公告開放，確保市民登山健行安全。

