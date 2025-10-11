校園霸凌案多是被害人轉學 議員批北市制度與現實落差大

台北市議員耿葳認為，應該成立「校園霸凌防治中心」跨局處處理，並要強制輔導加害者，從根源解決。（資料照）

校園霸凌案件頻傳，雖有通報機制，不過台北市議員耿葳指出，校方往往以和解處理，最終受害者被迫轉學而收場，制度與現實面落差大。教育局說，台北市設有「校園霸凌防制諮詢委員會」跨局處整合與督導的平台 ，將針對相關事宜提案委員會討論。

耿葳說，校園霸凌案件頻傳，但校方朝向和解處理的方式恐有瑕疵，制度與現實面落差，因而產生黑數。過去她接過校園性侵案陳情，加害者家長卻反過來控告受害者性侵，加上校方態度偏袒加害者，導致被害人不堪壓力負荷轉學。

請繼續往下閱讀...

她強調，這不只是單一事件，她接獲的案件，有8成最終都是被害人轉學；台北市雖然有反霸凌專線、學生輔導諮商中心，學校也有防治小組和申訴管道等，制度看似齊全，但市府與校園各自為政缺乏系統性，通報機制雖有，學校多傾向內部消化，常常直接不成案，黑數極多，表面上雙方接受輔導、和解，最終是受害者轉學。

耿葳認為，應該成立「校園霸凌防治中心」跨局處處理，並要強制輔導加害者，從根源解決；另外，也應該設立公開透明的資料庫，定期統計霸凌案件的類別，但不公布個資，讓大眾追蹤處理進度。

教育局指出，已依「校園霸凌防制準則」設置有「校園霸凌防制諮詢委員會」，作為跨局處整合與督導的重要平台，將提至委員會討論有關整合相關資源事宜。

教育局強調，對霸凌案件零容忍，現行法規已明定學校對於霸凌事件得依法採取暫時安置、個別輔導或轉介輔導單位等措施，於尊重當事人意願的前提下，維護學生權益；同時對於行為人，得依法採取適當管教措施，達到改過及反省進而預防的目的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法