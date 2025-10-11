網購耶誕裝飾植物竟遭開罰！跨境購物注意「這些」不能買

台中關務署查獲多件耶誕裝飾植物產品，裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；示意圖，物品與新聞事件無關。（彭博社資料照）

跨境電商興起，不少人網購國外商品，小心別買到不得輸入商品！台中關務署日前公告，查獲多件耶誕裝飾植物產品（如原木接假樹葉），裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並提醒，購物前如有疑問，建議先洽詢海關或主管機關釐清，以維護自身權益。

台中關務署說明，依據海運快遞貨物通關辦法規定，關稅法規定不得進口有：管制品、侵害智慧財產權物品、進口生鮮農漁畜產品、活動植物、保育類野生動植物及其產製品。

其他常見貨物如食品、藥品、通訊產品、輪椅、美容儀器、家用電器、襪子及毛巾等多涉及輸出入規定或屬應課徵貨物稅及反傾銷稅，依海快通關辦法第12條規定，皆不得採取簡易申報通關，應以一般進口報單申報進口。

海關提醒，若查驗結果發現實際來貨與申報內容不符，不論是出於偽報、匿未申報、短報或漏報，均構成虛報行為，除移請主管機關裁罰外，進口人還可能受到刑事處分，或依海關緝私條例相關規定裁處罰鍰或沒入。

