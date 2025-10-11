竹縣再投7.3億興建文興高中 試辦「半導體素養×社團學習」

文興國中校舍外觀可見客家竹編意象，用編織曲線成為校園美學。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市文興國中116學年度將改制為完全中學，縣府再投入約7.3億元，接續興建文興高中校舍，預計2027年8月完工後，招收高中一年級6個班；因應襲捲全球的科技浪潮，學校已開始試辦首創的「半導體素養×社團學習」創新模式。

縣長楊文科表示，縣府為解決116學年度高中職量能不足的問題，提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等5方案，目前5案都積極進行中。

工務處長戴志君說明，文興國中整體工程將在明（2026）年7月完工，目前校舍外觀可見客家竹編意象，用編織曲線成為校園美學。同時因應改制完中，文興高中工程案近日發包，將新建地上5層建物，增設活動中心綜合球場、展演廳及12間專科教室，建築面積約0.2公頃。

教育局長楊郡慈指出，文興高中預計116學年度招生，逐年招收6個班，並規劃半導體導論及實作課程為校訂課程，特與國立清華大學訂立「半導體教育-紮根養成計畫」，培訓優秀種子教師發展半導體相關課程。

校長徐俊銘表示，文興國中現有兩個年級，學校除了推動閱讀教育、雙語教育、科技教育及自主學習，並首創「半導體素養×社團學習」 創新模式，讓學生在每週兩節社團課中，透過生活化、實作化、創意化的活動，逐步理解半導體原理，培養科技素養與動手實作能力。

另外，學校成立科學實驗社、創客社及多媒體資訊應用社，融入半導體探究與光電實驗、智慧生活發明與感測器應用及晶片與數位應用創作；同時，也結合在地的尼普頓馬術創藝園區成立馬術社。期透過多元學習培養學生的創新思維和競爭力，讓他們成為具備多元智慧的未來世界公民。

文興國中116學年度將改制為完成中學，新竹縣政府再投入7.3億元，接續興建文興高中校舍。（新竹縣政府提供）

