每斤高達150元！扛不住成本壓力 台南玉井鮮果芒果冰恐中斷

玉井老街的鮮果芒果冰，深受歡迎，各地遊客湧至嚐鮮。（記者吳俊鋒攝）

台南玉井有「芒果故鄉」之稱，中正路商圈以「芒果冰一條街」而遠近馳名，也被稱為「9月檨」的凱特，是目前主力的當令品種，但今年減產，物稀為貴，人氣店家的鮮果進貨價格高達每斤150元，有業者坦言，快要扛不住成本壓力，鮮果芒果冰到本月底時恐會中斷。

玉井區農會的「熱情小子」冰店目前也選用凱特，供銷部主任許秀玉表示，是否持續推出純鮮果芒果冰，除了原料進價考量之外，貨源短缺的衝擊更為嚴重，若市場供應量不足，也只能結合冷凍切丁來滿足饕客。

玉井區中正老街知名店家「有間冰舖」仍堅持推出鮮果芒果冰，業者簡瑞男說，已深入各重要產地去搶貨，目前選用的品種，包含凱特，以及四季檨，但是進貨成本都很高，每斤都飆升至3位數，若在「凍漲」的前提下，真的快扛不住了。

簡瑞男指出，今年受到氣候因素的影響，各品種芒果的產量銳減，上市期間都維持高檔行情，但目前凱特仍一路飆漲，進貨價已來到每斤150元，甚至比深受歡迎的愛文最貴時還高逾2成，讓人吃不消。

簡瑞男強調，除了凱特之外，現階段的四季芒果，一樣出現供貨量短缺的狀況，拜訪產地農民、了解收成時間後，初步推估下個月的鮮果可能會斷層，屆時有錢也買不到，「目前鮮果芒果冰吃一碗、少一碗」。

簡瑞男說，希望到了12月份，四季芒果產量可以回穩，也能推出應景的草莓冰，明年農曆春節則是土檨仔，再來由金煌、愛文等品種接棒，持續供應鮮果芒果冰，讓饕客有更好的味蕾體驗。

玉井的鮮果芒果冰，遠近馳名，但「凱特」價格飆漲，讓業者的進貨成本壓力倍增。（記者吳俊鋒攝）

