一進災區就哭了！花蓮醫師柯昊錚返鄉救災 與2護師雙十連假變身醫療超人

衛福部醫福會副執行長王裕煒（左二）在花蓮醫院副院長林哲民（左一）陪同下，到光復鄉佛祖街部立台中醫院醫療站探視傷者之餘，也為醫療站柯昊錚醫師（中）、蕭子涵（右一）、洪瑜緹（右二）護理師打氣。（台中醫院提供）

部立台中醫院組成「花蓮加油醫療隊」，在國慶連假前往花蓮災區佛祖街設立醫療站，由3位正妹醫護投入救災，來自花蓮的醫師柯昊錚領軍返鄉醫療服務，連假不斷湧入傷者，以被鐵釘刺傷、割傷等外傷為主，也有在酷熱天氣下工作造成的熱衰竭，趕緊擦藥包紮、注射破傷風疫苗，部分傷者轉診到醫院持續治療。

國慶3天連假，台中醫院不但提供正常白天門診服務，花蓮正妹醫師柯昊錚帶領熱血護理師蕭子涵、洪瑜緹投入救災醫療服務，3人在國慶日前一天搭乘高鐵轉台鐵、或高鐵轉自駕，超過6小時的車程抵達災區，10日清晨即前往災區第一線佛祖街搭建醫療站提供醫療救災服務。

醫療隊長柯昊錚說，昨天醫療站邊搭設，及盤點到災區的醫療用品，就有傷者及在地受傷居民不斷湧入，多為鐵釘刺傷、割傷等外傷，也有肌肉拉傷、蚊蟲咬傷、蜜蜂螫傷的傷者，還有熱衰竭患者。

柯昊錚是花蓮吉安鄉人，她說，災區雖非家鄉，但有許多親朋好友與學生都是受災戶，災害發生第一時間因為工作無法返鄉救災，蒐集災民需求資訊轉交慈濟醫院救援總隊協助，這次聽到醫院要組醫療隊前進花蓮救災，「身為花蓮人自然義無反顧」。

「一進入災區現場就忍不住掉淚了！」柯昊錚紅著眼說，不只因為眼前景象和她過往對光復鄉的印象差異太大，也為看見國軍、在地青年、遠道而來的志工一起投入救災行列而動容，許多志工忍住太陽曝曬及傷口的疼痛持續救災，這份愛心令人敬佩。

柯昊錚在救護現場細心指導傷者如何換藥，及識別危機、盡早就醫，提出「救災超人3要件」，包括出發前，1、配備一定要準備好，裝備包括護目鏡、長袖、帽子、長襪、雨鞋，隨時注意補水與防曬、做好身體保護；2、有傷口一定要到醫療站評估，讓專業人員協助傷口處理，並觀察每天傷口變化；3、有中暑症狀立即前往醫療站就醫，不要硬撐，先休息，「希望大家在幫助災民時，別忘了照顧自己。」

台中醫院院長黃元德表示，「同島一命！花蓮救災捨我其誰」很感謝柯昊錚、蕭子涵、洪瑜緹等3位醫護，代表部立台中醫院前進災區協助救災，展現醫者熱血與熱情，也期望藉由各界投入，光復鄉可以早日恢復昔日台灣後花園好風景；衛生福利部醫福會副執行長王裕煒今日也前往醫療站探視傷者與慰問災民，肯定醫療站的努力。

部立台中醫院花蓮加油醫療隊醫護正為傷患治療。（台中醫院提供）

