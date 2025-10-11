為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖最新數據! 蓄水量下修為155萬噸 維持紅色警戒

    2025/10/11 17:05 記者花孟璟／花蓮報導
    林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計，並以小艇測量水深。（成功大學防災研究中心提供）

    林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計，並以小艇測量水深。（成功大學防災研究中心提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成壩體潰決，水位計被大水沖走，林業保育署已重新安裝水位計，今（11日）首次回傳測量資料，發現堰塞湖最大水深約20公尺，蓄水量僅剩約155萬噸，因持續有小崩塌，也有降雨風險，目前仍維持紅色警戒。林保署花蓮分署表示，沒有水位計時只靠航攝與無人機空拍推估蓄水量，目前測量結果比較精確，也比先前推估量降低。

    林業保育署9日再次委請成功大學防災研究中心專業團隊，在空勤總隊直升機協助下，重新安裝水位計，直升機也吊掛小型無人船（USV）到湖區，由專家進行堰塞湖水下測量作業。

    依據成功大學安裝的水位計今天傳回的資料，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.7公尺、溢流後壩體下切，目前溢流口及水位高程比溢流前下降119.3公尺，近日水位無明顯變化，湖區面積12.6公頃，蓄水量下修為155萬噸，約為溢流前堰塞湖水量的1.7%。

    雖然時序已進入10月，但仍不能排除後續有秋颱及豪大雨可能性 仍可能造成堰塞湖因集水區匯流後，造成溢流口下方的超過1億立方公尺的崩塌土方往下游跑。對此林保署強調，目前每日以無人機空拍、影像判釋，運用堰塞湖水位計計算蓄水量，近日溢流口下刷速率趨緩，天然壩體及水流無異狀，持續從溢流口穩定流出；由於壩體邊坡仍可能崩塌，加上下游河道土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵，因此維持紅色警戒。

    林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計。（成功大學防災研究中心提供）

    林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計。（成功大學防災研究中心提供）

    林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計。（成功大學防災研究中心提供）

    林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計。（成功大學防災研究中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播