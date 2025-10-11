馬太鞍溪堰塞湖最新數據! 蓄水量下修為155萬噸 維持紅色警戒

林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計，並以小艇測量水深。（成功大學防災研究中心提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成壩體潰決，水位計被大水沖走，林業保育署已重新安裝水位計，今（11日）首次回傳測量資料，發現堰塞湖最大水深約20公尺，蓄水量僅剩約155萬噸，因持續有小崩塌，也有降雨風險，目前仍維持紅色警戒。林保署花蓮分署表示，沒有水位計時只靠航攝與無人機空拍推估蓄水量，目前測量結果比較精確，也比先前推估量降低。

林業保育署9日再次委請成功大學防災研究中心專業團隊，在空勤總隊直升機協助下，重新安裝水位計，直升機也吊掛小型無人船（USV）到湖區，由專家進行堰塞湖水下測量作業。

依據成功大學安裝的水位計今天傳回的資料，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.7公尺、溢流後壩體下切，目前溢流口及水位高程比溢流前下降119.3公尺，近日水位無明顯變化，湖區面積12.6公頃，蓄水量下修為155萬噸，約為溢流前堰塞湖水量的1.7%。

雖然時序已進入10月，但仍不能排除後續有秋颱及豪大雨可能性 仍可能造成堰塞湖因集水區匯流後，造成溢流口下方的超過1億立方公尺的崩塌土方往下游跑。對此林保署強調，目前每日以無人機空拍、影像判釋，運用堰塞湖水位計計算蓄水量，近日溢流口下刷速率趨緩，天然壩體及水流無異狀，持續從溢流口穩定流出；由於壩體邊坡仍可能崩塌，加上下游河道土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵，因此維持紅色警戒。

